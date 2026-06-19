Andy Burnham nyerte a makerfieldi időközi választást, ő lehet az új brit miniszterelnök

Hatalmas többséggel nyerte meg a makerfieldi időközi választást Andy Burnham, ezzel pedig akár egyenesen a brit miniszterelnöki székig menetelhet - írja a Guardian.
Burnham a Munkáspárt színeiben a szavazatok 54 százalékát szerezte meg a Reform UK 35 százalékával szemben, míg a Restore Britain mindössze 7 százalékot szerzett. A részvételi arány 58,75% volt, ami hat százalékponttal magasabb az általános választásokon résztvevők arányához képest.
Andy Burnham a győzelem után azt nyilatkozta, az eredmény a Munkáspárt „utolsó esélye a változásra”.
Nem véletlenül, ugyanis miután májusban a párt bődületes, történelmi vereséget szenvedett az önkormányzati választáson, a tagság a maradék bizalmát is elvesztette Keir Starmer kormányfőben, akinek egyre reménytelenebbé vált a helyzete.
Starmert a végleges választási eredmények után több mint hetven munkáspárti képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra, és kormányából is több miniszter szorgalmazta a lemondását.
Stramer lehetséges utódai közül az egyik legesélyesebbnek Andy Burnham tekinthető, nem függetlenül attól hogy a párttagság körében is népszerűbb a többi lehetséges jelöltnél. Ráadásul az önkormányzati választáson elszenvedett munkáspárti vereség után Stramer ugyan jelezte, hogy nem mond le posztjáról, ám a Guardian már akkor azt írta, hogy Starmer szövetségesei azt sugallták: a miniszterelnök hajlandó lenne félreállni, ha Burnham megnyerné a makerfieldi időközi választást.
Nos, megnyerte, méghozzá nagyon.
Starmer már gratulált is a győzelméhez, mondván: „A szavazók a Munkáspárt remény- és optimizmuskampányát választották a megosztottság és a gyűlölet helyett”.
Hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a kormányfő egyelőre kitart. Vajon meddig?
Nagyot nyert Farage pártja, feljövőben a Zöldek, de a legfontosabb tanulság az, hogy végleg szétesni látszik a kétpárti rendszer Nagy-Britanniában.
Pontosabban a brit miniszterelnöknek „nem áll szándékában időpontot kitűzni a Downing Street-i távozására”.