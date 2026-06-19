Betiltanák a Central Parkban a lovaskocsikázást egy turista halála miatt

Betiltanák New Yorkban a lovaskocsikázást, miután egy fiatal turista életét vesztette, amikor leugrott egy elszabadult lovaskocsiról a Central Parkban, írja az AP.

A 18 éves indiai származású Romanch Mahajan azután halt meg, hogy leugrott a négykerekű kocsiról, miközben a ló hajtó nélkül vágtatott végig a parkon. A fiú szüleivel együtt ült fel a kocsira, amiről a hajtó leszállt, hogy fotót készítsen a szökőkút előtt egy másik családról. Ekkor a ló megijedt és vágtatni kezdett. Az apa beszámolója szerint az anya leesett a kocsiról, a fiú pedig utánaugrott, hogy megmentse, ekkor azonban beütötte a fejét. A lovaskocsi végül egy másiknak ütközött és felborult. A szülők csak könnyebben sérültek meg.

New York város vezetői Romanch halála után azt ígérték, hogy gyorsan lépnek a lovaskocsis iparág megszüntetése érdekében. Julie Menin, a városi tanács elnöke azt mondta, a testület a jövő hónapban meghallgatást tart egy régóta napirenden lévő törvényjavaslatról, amely betiltaná a lovaskocsikat, és segítené a hajtókat abban, hogy új munkát találjanak.

Zohran Mamdani polgármester szintén megerősítette, hogy támogatja az iparág megszüntetését. Azt mondta, együtt fog dolgozni a városi tanáccsal, az iparág képviselőivel és az állatvédőkkel azért, hogy „igazságos átmenetet” biztosítsanak, amely védi a dolgozókat, miközben egyszer és mindenkorra véget vetnek a lovaskocsizásnak a Central Parkban.

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A parkot kezelő Central Park Conservancy is azok között volt, akik csütörtökön azzal érveltek, hogy a lovaskocsis iparágat fel kell függeszteni addig, amíg nem vezetnek be erősebb biztonsági intézkedéseket. A szervezet szerint Mahajan halála az elmúlt 13 hónap nyolcadik, lovakkal kapcsolatos incidense volt.

Állatvédő aktivisták régóta azt állítják, hogy a lovaskocsikat húzó lovakat túldolgoztatják, könnyen megijedhetnek a városi utcákon, nem megfelelő istállókban tartják őket, miközben a hajtóik rendszeresen megszegik a városi szabályokat. Mindezeket az állításokat tagadják a lovaskocsis vállalkozók, akik szerint az állatokról megfelelően gondoskodnak, az istállók pedig rendben vannak.

A Central Park Conservancy szerint a lovak már nem tudnak biztonságosan közlekedni a park útjain, amelyeket futók, biciklisek, gyalogosok és motoros rolleresek tömegei használnak. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy más amerikai városokban, köztük Chicagóban és San Antonióban is nemrég megszüntették ezeket a nosztalgikus sétakocsikázásokat.

A lovaskocsis iparág vezetői szerint azonban a halálos baleset nem a régies, egy romantizált, letűnt New Yorkot idéző látványosság teljes felszámolását, hanem jobb biztonsági intézkedések bevezetését indokolja.