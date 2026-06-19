Háborognak az etyekiek, mert túl hangosan szól a Boci, boci tarka a tejesautóból

Annyira zavarja az etyeki lakók egy részét, hogy a tejesautó hangosan játssza a Boci, boci tarkát, hogy volt, aki még a sofőrt is megfenyegette, számolt be a Blikk.

„Szerencsére nem nagyon veszélyes dolgokról volt szó, de valóban történt ilyen. Volt, aki amiatt háborgott, mert szerinte egyszerűen csak túl hangos a zene, de olyan is akadt, aki azért veszekedett velünk, mert állítólag miattunk nem tud aludni a gyerek” - mesélte az egyik sofőr a lapnak.

Az Etyektej tulajdonosa a Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. A cég a közleményében megerősítette, hogy az utóbbi időben megszaporodtak azok a panaszok, kérések, sőt fenyegetések is, amelyek a tejesautós kollégáikat érik amiatt, hogy az érkezésüket a Boci-boci tarka jól ismert dallamával jelzik.

A dallam a cég szerint nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem nagyon is gyakorlati szerepe van: ezzel tudják jelezni a vásárlóknak, hogy megérkezett a mozgóbolt.