Irán panaszt tesz a FIFA-nál a válogatottat érintő utazási korlátozások miatt

Irán hivatalos panaszt készül benyújtani a FIFA-nál a világbajnokságon a válogatottat érintő, „a szervezők által bevezetett korlátozások” miatt, miután közölték a csapattal, hogy csak 24 órával a Belgium elleni, vasárnapi sorsdöntő mérkőzés előtt érkezhet meg Los Angelesbe – írja a Guardian.

Az iráni csapat képviselői már az Új-Zéland elleni, hétfő esti 2–2-es döntetlen után élesen bírálták a FIFA-t, amiért a mérkőzés után azonnal el kellett hagyniuk a várost.

„Számunkra minden katasztrofális” – mondta akkor Irán csapatkapitánya, Mehdi Taremi. Az iráni szövetségi kapitány, Amir Ghalenoei szerint a FIFA bánásmódja miatt Irán „a leginkább elnyomott” csapat a tornán. „A mai mérkőzés után azt mondták nekünk: azonnal indulnunk kell. Pedig számunkra rendkívül fontos lenne a regeneráció” – mondta.

Az Iréni edző, Amir Ghalenoei. Fotó: GUILLERMO ARIAS/AFP

„Azt kérték tőlünk, hogy szálljunk repülőre, és térjünk vissza a tijuanai edzőtáborunkba, ami nagyon megnehezíti a helyzetünket. Arra kényszerítenek bennünket, hogy korán visszamenjünk. Egyre nehezebbé teszik a dolgunkat, egyre több akadályt gördítenek elénk, de nem fogjuk hagyni, hogy ez megakadályozzon bennünket abban, hogy a legjobbunkat nyújtsuk.”

Ghalenoei szerint nem világos, miért kellett azonnal visszaküldeni őket.

A mérkőzés után Infantino bement az iráni öltözőbe, az internetre pedig felkerült egy videó is az üzenetéről, amelyben egy stábtag fordításával beszélt a csapathoz.

„Köszönöm, hogy itt vagytok. Ez nagyon erős érzelmi pillanat is. Tudom, min mentek keresztül, értem, de ti mindennél erősebbek vagytok. Erős üzenetet küldtök az egész világnak. Egyesítettétek itt az egész stadiont, az egész stadion mögöttetek, a Team Melli mögött állt. Nagyon erős üzenetet küldtök a világnak. Játsszatok továbbra is szívvel, a népetekért, a családotokért, a szurkolóitokért és mindenkiért a világon, aki beleszeret a Team Mellibe. Ti mindennél erősebbek vagytok”

– mondta a FIFA-elnök.

Taremi a logisztikai helyzetet is bírálta. Az iráni csapatnak hetekkel a torna előtt fel kellett adnia az eredetileg tervezett edzőbázisát az arizonai Tucsonban, ezért a határ túloldalán, a mexikói Tijuanában készült, ahonnan csak röviddel a mérkőzések előtt repült át az Egyesült Államokba. A csapat azért helyezte át az edzőbázisát, hogy elkerülje a bevándorlási problémákat, amelyek amik megalapozottnak bizonyultak: miután megérkeztek Mexikóba, a stáb 15 tagjától megtagadták az amerikai vízumot, miközben Irán összes csoportmérkőzését az Egyesült Államokban rendezik. Ez a szám később 11-re csökkent, miután néhány vízumot jóváhagytak.

A csapat hétfőn a sajtófőnökei, több elemzője és a szövetség elnöke, Mehdi Taj nélkül érkezett meg Los Angelesbe. „Ez nem tesz jót a futballnak” – mondta Taremi. „A világbajnokságon megfelelően kell felkészülni a következő mérkőzésre, ami a játékosoknak, a stábnak és mindenkinek nagy stresszt jelent. De mi nem kapjuk meg ezt a támogatást, és a FIFA-nak ennél többet kellene segítenie nekünk. Majd meglátjuk, mi történik a jövőben.”

A játékosok szerint az, hogy a csapatnak a mérkőzés után azonnal távoznia kell, negatívan befolyásolhatja a teljesítményüket a tornán. „Úgy kellett volna lennie, hogy holnap reggel regeneráció, aztán repülünk Tijuanába, majd ismét visszatérünk Los Angelesbe. Ehelyett most azonnal vissza kell mennünk” – mondta Taremi. Mohebi hozzátette: „Tegnap reggel indultunk, délután érkeztünk meg. Egyenesen edzésre mentünk, és elfáradtunk. Ez a bánásmód nem fair. Ki fogunk merülni – combhajlító, derék, farizom, minden érintett lehet.”

Ramin Rezaeian örülni az Új-Zéland elleni góljának. Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

Úgy tudni, Irán azért érzi szükségesnek, hogy panaszt tegyen a FIFA-nál, mert a vasárnapi meccse előtt sem engedik meg neki, hogy hamarabb utazzon a helyszínre. A mostani korlátozásokat különösen sérelmezik, mert a mérkőzés helyi idő szerint délben kezdődik Los Angelesben, így az iráni csapatnak már szombaton el kell utaznia a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérre.

A pénteken kiadott közleményében az iráni szövetség (FFIRI) azt írta, hogy szerintük a korlátozások nincsenek összhangban az egyenlő feltételek biztosításának elvével, és hátrányosan befolyásolhatják a csapat felkészülését.

„Ennek megfelelően a szövetség a megfelelő csatornákon keresztül hivatalosan is kifejezi elégedetlenségét, és hivatalos panaszt nyújt be a FIFA-nál. A korlátozások ellenére Irán válogatottja folytatja felkészülési programját, és teljes mértékben a Belgium elleni következő mérkőzésre összpontosít.”

Ghalenoei ugyanakkor dicsérte a társrendező Mexikó vendégszeretetét, és a Los Angeles Stadiumban sok mexikói szurkoló is Iránt támogatta. „A mexikói emberek, a mexikói kormány, különösen a tijuanaiak otthon éreztették velünk magunkat” – mondta.