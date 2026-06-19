Mészáros Lőrinc közel 10 milliárdos osztalékot vett ki a V-Hídból

Mészáros Lőrinc a NER utolsó, teljes évében 9,8 milliárd forint osztalékot vett ki a V-Híd Zrt.-ből, írja a G7 a kizárólag állami és uniós megbízásokból élő vállalat beszámolója alapján. Ugyanakkor a profit nagyobb részét ezúttal a cégben hagyta. A V-Híd Zrt. árbevétele tavaly 168 milliárd forint volt, ami a lap szerint 20 milliárdos visszaesés 2024-hez képest. Emellett a V-Híd Zrt. tavaly valakinek kölcsönadott több mint 32 milliárd forintot, ráadásul hosszabb időre. Erről csak annyi derült ki, hogy nem csoporton belüli ügyletről van szó. Emlékeztettek arra is, hogy a vasútépítő cég úgy ért el hatalmas nyereséget, hogy az építőipari munkákat nem maga végezte el, hanem alvállalkozókra bízta.

Nem sokkal az áprilisi választások elúőtt 3,39 milliárd forintot utaltak át csütörtökön a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára.