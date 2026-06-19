Sulyok Tamás aláírta az Orbánt kigolyózó alaptörvény-módosítást

Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a Alaptörvény tizenhatodik módosítását, aminek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be.

Június 15-én, hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény-módosítást, a javaslatot a teljes Tisza-frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, míg a Fidesz ellene szavazott.

Most viszont Sulyok Tamás is aláírta.

A köztársasági elnöknek azért volt néhány meglátása:

„A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a Kormány megbízatása az Országgyűlés bizalmának függvénye, amely a Kormány Országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az Országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az Országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama.

Mindenki értse, ahogy akarja.

Orbán Viktor volt miniszterelnök már hétfőn reagált az alaptörvény-módosításra, akkor azt monda, hogy a módosítással megpróbálják őt „eltiltani a néptől”, amit egyszerre nevezett viccesnek és nevetségesnek. Szerinte a kormány túl korán gondolkodik hosszú távon. „Egy hónapja vannak kormányon. Ne álmodozzanak nyolc évről” – mondta.

Az alkotmánymódosítást összességében olyan kísérletnek nevezte, amely jogi eszközökkel próbál politikai vitákat eldönteni. Saját megfogalmazása szerint ez „alkalmatlan tárgyon elkövetett reménytelen kísérlet”, és hozzátette: „amikor nevetségessé teszi magát egy kormány, az mindig hiba”.