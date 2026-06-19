Több tucat drónnal támadták az ukránok Moszkvát

Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin közölte, hogy június 19-én napközben a légvédelem 16 ukrán drónt lőtt le, amik a főváros felé tartottak. Később hozzátette, hogy a Moszkva közelében állítólag lelőtt drónok száma 25-re nőtt. Szobjanyin szerint a mentőszolgálatok a törmelékhullások helyszínén dolgoznak.

Június 18-án éjszaka és reggel Moszkvát és a moszkvai régiót csaknem 200 ukrán drón támadta. Ez volt a legnagyobb támadás az orosz főváros ellen a háború kezdete óta. 17 ember megsérült (köztük két gyerek), egy ukrán drón egy lakóházba csapódott, két bevásárlóközpont kigyulladt, Kapotnyában pedig robbanás történt egy olajfinomítóban, drónok csapódtak be a Szadovod piacnál és a Mega Belaja Dacsa bevásárlóközpontnál. (Meduza/Pravda)