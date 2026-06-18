„Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is” – a háború eddigi legmasszívabb légitámadását hajtották végre az orosz főváros ellen

„Nagy hatótávolságú »szankcióink« ismét elérték a moszkvai régiót, a héten már másodszor találtuk el a moszkvai olajfinomítót. Megsemmisítettünk további célpontokat is a rosztovi régióban és Ukrajna ideiglenesen megszállt területein. Mindez teljes mértékben igazságos válasz a városaink és a közösségeink elleni orosz csapásokra.”

Így kommentálta Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján a június 17-éről 18-ára virradóra Oroszország ellen végrehajtott dróncsapásokat. Az ukrán elnök később újságírók előtt kifejtette: „Ha Ukrajna égni fog, akkor égni fog Moszkva is. Ha Putyin nem akarja befejezni a háborút, akkor mi sem fogunk tétlenül ülni. A válaszunk erős és igazságos lesz.”

Moszkva lángokban, 2026. június 18-án Fotó: -/AFP

Az ukrán fegyveres erők a négy és fél éve kezdődött orosz–ukrán háború messze legerőteljesebb és legnagyobb volumenű légitámadását indították el Oroszország és Moszkva ellen. Az első beszámolók alapján a műveletek léptéke és sikeressége példátlan. Orosz jelentések szerint a légvédelem országosan 555 ukrán drónt semmisített meg. Egyedül a fővárosra közel 200-at küldtek rá, és jó néhány célt ért közülük.

Ahogy kedden, úgy csütörtökön is telibe verték az ukránok a Kapotnya kerületben, a Kremltől 17 kilométerre található olajfinomítót, a térség legnagyobb ilyen létesítményét. Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester tájékoztatása szerint néhány drónnak „sikerült elérnie” a finomítót, károk is keletkeztek, ezek elhárítása tart. A történtekről készült videók és fotók alapján feltételezhető, hogy a finomító újraindítása nem lesz egyszerű feladat. Egy robbanás szabályosan a levegőbe röpítette az egyik óriás tartály nyilvánvalóan soktonnás fedelét:

Robbanás a kapotnyai finomítóban, 2026. június 18-án (screenshot)

Voltak olyan drónok is, amelyek lakóházakba csapódtak:

Moszkvában több helyen kénytelenek voltak leállítani az autóforgalmat.

Kisposzteren Oroszország büszkesége, 2026. június 18. Fotó: -/AFP

Az orosz légvédelem több eszközt ki tudott lőni, ám a törmelékek és alkatrészek sok esetben lakott területekre hullottak, melynek következtében bevásárlóközpontokban és más civil létesítményekben is károk keletkeztek.

Ugyanez történt számos Moszkva környéki városban és kisebb településen, így Zsukovszkijban, Sztyepanovóban, Ljuberciben, Pavlovszkij Poszadban, Ramenszkojéban, Szolnyecsnogorszkban.

Moszkva füstben, 2026. június 18-án Fotó: -/AFP

Moszkva valamennyi repülőterét – Seremetyevót, Domogyedovót, Vnukovót és a Zsukovszkijt – több alkalommal és hosszabb időre le kellett zárni. Seremetyevóban a várakozókat ki kellett menekíteni, többeket a felszállásra készülő gépekről szállítottak le. Több tucatnyi, egyes jelentések szerint akár sok száz járat nem indult el időben, jó részüket törölték.

Korlátozásokat vezettek be más városok repülőterein is, így Kazanyban is, ahova csütörtökön megérkezett Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök, aki az elmúlt hét hónapban kizárólag Moszkvában vagy Szentpéterváron volt hajlandó előfordulni, két napra „vidékre”, Tatárföld fővárosába utazott. Itt elvileg Oroszország–ASEAN-csúcsot rendeznek. Az orosz vezetés és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége delegációinak tanácskozásáról információkat még nem tettek közzé, de Putyin-fotót már publikáltak.

Vlagyimir Putyin Kazanyban, 2026. június 18-án Fotó: ANASTASIA BARASHKOVA/AFP

Az egy nappal a G7-ek hét eleji csúcstalálkozója után – ahol Volodimir Zelenszkijnek és országának további jelentős katonai és diplomáciai támogatást ígértek – végrehajtott gigantikus ukrán támadást sem Putyin, sem a szóvivője nem kommentálta még cikkünk élesítését megelőzően.