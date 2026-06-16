Hatvan ukrán drónt szedtek le Moszkva fölött, egy olajfinomító kigyulladt

Ma hajnalban hatvan ukrán drónt lőttek ki Moszkva fölött, jelentette be Szergej Szobjanin főpolgármester – írja a Meduza. Egy időre a város összes repterét lezárták, reggelre azonban feloldották a korlátozásokat. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 16-án éjjel a légvédelem összesen 172 ukrán drót lőttek le országszerte.

A kapotnyai ipari zónában kigyulladt az olajfinomító, a moszkvai hatóságok szerint drón csapódott az egyik létesítménybe, áldozatok nincsenek. Dróncsapás következtében tűz ütött ki egy olajraktárban Krasznodar régióban is.