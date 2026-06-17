Megállapodtak a G7-ek: több fegyvert adnak Ukrajnának és nagyobb nyomást helyeznek az orosz gazdaságra

A G7-országok vezetői most is zajló franciaországi csúcstalálkozójukon megállapodtak, hogy fokozzák az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat és nagyobb nyomást gyakorolnak az orosz hadigazdaságra – ez áll az eseményről kiadott közös nyilatkozatban. A Meduza rövid összefoglalója szerint a G7-ek kiemelt hangsúlyt helyeznének az ukrán légvédelmi képességek fokozására és a nagy hatótávolságú eszközök biztosítására.

Készek segíteni az ukrán katonai termelési kapacitások bővítését is, illetve támogatják az Ukrajna energetikai ellenálló képességének megerősítésére irányuló erőfeszítéseket.

„Elkötelezettek vagyunk az orosz hadigazdaságra gyakorolt nyomás fokozása mellett. Ennek keretében bővíteni fogjuk a szankciókat, ezen belül az olaj- és a gázipari ágazatokban érvényesítendőket” – áll a nyilatkozatban.

Donald Trump a G7-ek csúcstalálkozóján, 2026. június 17-én Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Iránnal kötendő békemegállapodás aláírása és a Hormuzi-szoros megnyitása után visszaállíthatják az Oroszország elleni olajszankciókat. Hogy ez konkrétan mikor történhet meg, azt nem pontosította.

Az idén nyári G7-csúcsot június 15–17. között tartják a franciaországi Evianban, az eseményről szóló előzetesünket itt olvashatják. Az eseményen jelen van Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki több vezetővel külön is folytatott megbeszéléseket. Az eddigi információk szerint ugyanakkor négyszemközti Trump–Zelenszkij-találkozó egyelőre nem volt Evianban.