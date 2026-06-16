Trump zárt ajtók mögött tárgyalt Macronnal és Zelenszkijjel

Négy hónap után először találkozott Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de nem négyszemközt, hanem Emmanuel Macron társaságában, a Franciaországban megrendezett G7 csúcson – írta meg a Kyiv Independent. A három elnök később együtt kapcsolódott be a többi G7-vezetővel közös megbeszélésbe.

Fotó: THIBAULT CAMUS/AFP

Az amerikaiak által kezdeményezett béketárgyalások február óta szinte teljesen befagytak, Trump figyelme a Közel-Keletre sodródott. Az amerikai elnök a hétvégén viszont telefonált Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, utóbbi azt mondta, az európai országok és Ukrajna szándékosan húzzák el a háborút.

Ezzel szemben az ukrán elnök az utóbbi hetekben egyre inkább sürgeti a béketárgyalásokat, személyesen írt nyílt levelet Putyinnak, az európai nagyhatalmak moszkvai nagykövetei pedig az orosz külüggyel egyeztettek.