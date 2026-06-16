Trump zárt ajtók mögött tárgyalt Macronnal és Zelenszkijjel

Négy hónap után először találkozott Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, de nem négyszemközt, hanem Emmanuel Macron társaságában, a Franciaországban megrendezett G7 csúcson – írta meg a Kyiv Independent. A három elnök később együtt kapcsolódott be a többi G7-vezetővel közös megbeszélésbe.
Az amerikaiak által kezdeményezett béketárgyalások február óta szinte teljesen befagytak, Trump figyelme a Közel-Keletre sodródott. Az amerikai elnök a hétvégén viszont telefonált Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, utóbbi azt mondta, az európai országok és Ukrajna szándékosan húzzák el a háborút.
Ezzel szemben az ukrán elnök az utóbbi hetekben egyre inkább sürgeti a béketárgyalásokat, személyesen írt nyílt levelet Putyinnak, az európai nagyhatalmak moszkvai nagykövetei pedig az orosz külüggyel egyeztettek.
A telefonbeszélgetés apropója az amerikai elnök születésnapja volt, de aktuális kérdések is szóba kerültek.
Európa megpróbál beszállni az orosz–ukrán békefolyamatba, egyelőre nem sok sikerrel.
„Orbán példája jól mutatja, hogy azoknak, akik segítik Oroszországot a velünk folytatott háborújában, milyen szégyenteljes lesz a végük.”