A moszkvai német, brit és francia nagykövetek az orosz külügyminiszter-helyettessel tárgyaltak

Az orosz külügyminiszter helyettesével, Mihail Galuzinnal tárgyalt a német, a francia és a brit moszkvai nagykövet – írja a Kyiv Independent az orosz külügyminisztérium közleménye alapján. Az oroszok a találkozón rombolónak nevezték a nyugati országok politikáját, külön említve a Tettrekészek Koalíciója által Ukrajnának nyújtott folyamatos támogatását.

A külügyminiszter-helyettes azt mondta, a konfliktus alapvető okaival kéne foglalkozni. A korábbi tárgyalások tapasztalatai alapján az oroszok ezzel az érvvel szokták elutasítani a tűzszünetet és további ukrán területeket követelni. A francia nagykövet a megbeszélést utólag jónak ítélte meg, ennél többet azonban nem árult el, azt ígérte, a nap folyamán közleményt adnak ki.

Nicolas de Riviere francia nagykövet és Nigel Casey brit nagykövet Moszkvában, 2025-ben

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

A három ország vezetői múlt vasárnap Londonban találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ismét tűzszünetre szólították fel a háborúzó feleket. Szó esett még a béketárgyalások feltételeiről: Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár Zelenszkijjel közös közleményben a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákról, az európai részvételről, valamint az ukránoknak szánt orosz kártérítésről értekeztek. A nyilatkozat tartalmilag nagyban hasonlított Zelenszkij múlt heti, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címzett nyílt leveléhez, amelyben az ukrán elnök személyes találkozót és a háború lezárását javasolta.

Anita Hipper, az Európai Bizottság külügyi szóvivője a találkozó kapcsán arról beszélt, a tárgyalások különböző szinteken és formákban folynak. Hipper szerint egyértelműen békét akarnak, azonban az Európai Unió jelenleg nem látja, hogy Oroszország nyitott lenne egy igazságos és tartós megállapodásra.

Az utóbbi hetek fejleményeivel kapcsolatban fenntartásai vannak Kestutis Budrys litván külügyminiszternek, aki szerint az EU-s intézményeken kívül folytatott tárgyalások belső viszályhoz és megosztottsághoz vezethetnek. „Attól tartok, már azzal kedvezünk az oroszoknak, hogy arról vitázunk, ki tárgyalhat, ki elfogadható Oroszország számára, vagy hogy reálisak-e a követeléseink” – mondta múlt héten.