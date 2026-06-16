Trump: Újra bevezethetik a szankciókat az orosz olajra

Donald Trump a G7-csúcson kedden délután. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Keddre felpörgött a franciaországi Évian-les-bains-ben, a Genfi tó partján tartott G7 csúcstalálkozó. A Trump-Macron-Zelenszkij találkozó mellett a G7-országok és az Unió további vezetői is tárgyaltak az ukrán elnökkel, Trump újságíróknak arról beszélt, hogy az iráni háború zárultával újra szankciókat vezethetnek be az orosz olajra. A Politicónak a megbeszélések négy résztvevője is azt nyilatkozta, hogy a felek megállapodtak abban, hogy még erősebb gazdasági nyomás alá helyezik Moszkvát és tárgyalóasztalhoz kényszerítik Putyin orosz elnököt. Trump azt is elárulta, hogy még kedden kettesben is leül Zelenszkijjel.

Bár többen attól tartottak, hogy Trump meg fogja akadályozni, vagy elmismásolja, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára, a tárgyalások után egy olasz diplomata arról beszélt, hogy nem ez történt, sőt Amerika kifejezetten pozitívan állt az ukránok kéréseihez.