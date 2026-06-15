Kezdődik a G7 csúcs: az utolsó nagy nemzetközi találkozóját szervező Emmanuel Macron mindent megtesz, hogy a világ legbefolyásosabb 80 évesét három napig egy helyen tartsa

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Hétfőtől szerdáig a Genfi-tó francia oldalán fekvő, meglehetősen festői Évian-les-Bains-ban rendezik meg a G7-ek idei csúcstalálkozóját, a szokásokhoz híven komoly tüntetések mellett.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Ez a csúcstalálkozó lesz Emmanuel Macron nemzetközi hattyúdala, utolsó G7-találkozója hivatalban levő elnökként, jövő tavasszal távozik posztjáról, mivel nem tud harmadik egymást követő mandátumért indulni. A megvitatandó témák listáját ennek megfelelően igyekezett a legkevésbé konfliktusosra összeállítani, remélve, hogy a tavalyi kanadai G7-csúccsal szemben Donald Trump amerikai elnök nem lép le idő előtt.

Ki megy oda, és minek?

A résztvevők nem korlátozódnak a G7-országok (Franciaország, Kanada, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok) állam- és kormányfőire, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetőire, ott lesz hosszabb-rövidebb ideig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Narendra Modi indiai miniszterelnök, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, valamint Dél-Korea, Kenya és Egyiptom elnökei/miniszterelnökei, továbbá a Perzsa-öböl menti országok vezetői, köztük Tamim bin Hamad al-Thani katari emír és Sejk Mohamed bin Zayed al-Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke.

A csúcs hétfőn Macron és Donald Trump kétoldalú találkozójával kezdődik, délután Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közös sajtótájékoztatót tart. Az esti nyitó vacsorának témája is van (mármint nem a felszolgált ételeknek, hanem a társalgásnak), ez pedig a nagyon kreatív „jelentős nemzetközi kihívások”. Kedden a G7-vezetők Zelenszkijjel Ukrajna támogatásáról, majd a Perzsa-öböl menti országok vezetőivel a közel-keleti válságról tárgyalnak, emellett téma lesz a „nemzetközi szolidaritás” is.

A techóriások csúcsvezetői sem fognak hiányozni, szerdán elvileg a gazdasági növekedésről fognak tárgyalni a politikai vezetők. Ott lesz például Sam Altman, az OpenAI vezetője, Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója, valamint Arthur Mensch, a Mistral AI francia alapítója is.

Kína, Ukrajna, Irán

A valószínűsített véleménykülönbségek miatt nem fognak kifejezetten a klímaválságról tárgyalni, pedig az általában a G7 visszatérő témája. Emmanuel Macron ehelyett taktikus diplomáciai húzással a „globális gazdasági egyensúlytalanságokat” tette a csúcstalálkozó egyik központi témájává. A nagyívű kifejezés elsősorban Kínát takarja, azon belül is a rendkívüli ütemben növekedő kínai exportot és a kínai vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokat, amelyek következtében a távol-keleti nagyhatalom kereskedelmi többlete rekordmagasságba emelkedett. A téma azért is alkalmas arra, hogy a G7 napirendjére kerüljön, mert ebben az ügyben az Egyesült Államok és Európa ugyanazt a problémát látja, és ugyanazt az országot tartja felelősnek, ami ráadásul nem is vesz részt a csúcstalálkozón. A „Kína-problémát” mindenesetre nem Évian-les-Bains-ban fogják megoldani, a G7 országok közti kapcsolatok állapotát figyelembe véve csekély az esélye annak, hogy hirtelen – távollétében – rá tudnák venni Pekinget gazdasági modellje megváltoztatására.

Tiltakozók a G7-csúcs előtt (egy közepesen sikerült ál-Macron és sokkal jobb ál-Trump fog épp kezet) Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

Kína sikere a magas hozzáadott értékű iparágakban – például az elektromos autók gyártásában – különösen aggasztja Európát.