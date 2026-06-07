Fájdogál Putyin feje, de egy kis extra elnyomással kezeli a kínjait, és inkább rákapcsol az ukrán városok bombázásra

A fenti kérdésre badarság lenne határozott igennel felelni. Az látszik inkább, hogy az elnök népszerűsége csökkenő tendenciát mutat, persze nem mindegy, honnan hova süllyednek a mutatók, a béka feneke beláthatatlanul távol van.
A Kreml kutatásainak zömét készítő Közvélemény-kutató Alapítvány (FOM) szerint a válaszadók 73 százaléka szerint Putyin „meglehetősen jó” munkát végez, ez 2022 óta a legalacsonyabb érték. A független, ennek megfelelően külföldi ügynöknek minősített Levada Központ május 30-án közölte, hogy Putyin népszerűsége hat hónapja folyamatosan csökken, áprilisban elérte a 79 százalékot, a teljes körű invázió megindítása óta először esett 80 százalék alá. A Kreml által működtetett VTsIOM pedig áprilisban adott ki közleményt arról, hogy Putyin támogatottsága hét héten át folyamatosan csökkent, és „mindössze” 65,6 százalékra esett vissza.
Ezek nyugati mércével a csökkenés ellenére is elképesztő számok (erről beszélt a 444-nek adott interjújában Mihail Hodorkovszkij is), gondoljunk csak arra, hogy a német kancellár népszerűsége 19 százalékos volt májusban, Emmanuel Macroné még ennél is alacsonyabb, 18 százalékos, Trumpé 35 százalékos. Oroszország azonban egészen másképp működik, mint a nyugati demokráciák, így a vezető népszerűsége is mást jelent, mint egy demokratikusan megválasztott elnök/miniszterelnök esetében.Putyin népszerűsége ugyanis Oroszország politikai stabilitásának fontos mutatója is, aminek növelésén a kormányzat minden szintjén fáradoznak. Egyetlen politikus sem lehet népszerűbb Putyinnál, ez az alapszabály, ha valaki megelőzi az elnököt, cselekedni kell: amikor például Szergej Furgal, a habarovszki régió kormányzójának népszerűsége meghaladta Putyiné, börtönbe került.
Ahogy Putyin népszerűsége csökken, és ahogy a gazdaságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, nemcsak az úgynevezett elit körében figyelhető meg hangulatváltozás, hanem még azok a Kreml-párti bloggerek is, akik eddig ritkán kritizálták az elnököt, kezdenek hangot adni véleményüknek. A Guardian forrásai szerint azt azért senki nem hiszi, hogy egyik napról a másikra minden összeomlana, de „egyre inkább tudatosul, hogy folyamatosan teljesen értelmetlen, önpusztító döntéseket hoznak. Azok az emberek, akik egykor Putyint védték, már nem teszik ezt”.
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