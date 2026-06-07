Fájdogál Putyin feje, de egy kis extra elnyomással kezeli a kínjait, és inkább rákapcsol az ukrán városok bombázásra

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Oroszország az elmúlt hetekben ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal átfogó támadáshullámokat indított Ukrajna ellen. Kijevet most érték a legsúlyosabb csapások a teljeskörű invázió óta.

Vlagyimir Putyin népszerűsége csökken, ez most már Oroszország határain innen és túl is egyértelművé vált.

Mindezzel együtt a szakértők szerint Putyin ukrajnai céljai változatlanok maradnak: még mindig a Donbaszt akarja minden áron, belső köreinek arról beszélt, hogy szerinte év végéig ezt el is foglalhatják.

Az viszont továbbra sem világos, hogy az orosz katonai és biztonsági szolgálatok milyen mértékben festenek túlzottan optimista képet Putyin elé.

De mi a bajuk az oroszoknak Putyinnal? És miért erősödtek fel az ukrán városok elleni légitámadások?

Fotó: RAMIL SITDIKOV/AFP

Elegük lett az oroszoknak Putyinból?

A fenti kérdésre badarság lenne határozott igennel felelni. Az látszik inkább, hogy az elnök népszerűsége csökkenő tendenciát mutat, persze nem mindegy, honnan hova süllyednek a mutatók, a béka feneke beláthatatlanul távol van.

A Kreml kutatásainak zömét készítő Közvélemény-kutató Alapítvány (FOM) szerint a válaszadók 73 százaléka szerint Putyin „meglehetősen jó” munkát végez, ez 2022 óta a legalacsonyabb érték. A független, ennek megfelelően külföldi ügynöknek minősített Levada Központ május 30-án közölte, hogy Putyin népszerűsége hat hónapja folyamatosan csökken, áprilisban elérte a 79 százalékot, a teljes körű invázió megindítása óta először esett 80 százalék alá. A Kreml által működtetett VTsIOM pedig áprilisban adott ki közleményt arról, hogy Putyin támogatottsága hét héten át folyamatosan csökkent, és „mindössze” 65,6 százalékra esett vissza.

Ezek nyugati mércével a csökkenés ellenére is elképesztő számok (erről beszélt a 444-nek adott interjújában Mihail Hodorkovszkij is), gondoljunk csak arra, hogy a német kancellár népszerűsége 19 százalékos volt májusban, Emmanuel Macroné még ennél is alacsonyabb, 18 százalékos, Trumpé 35 százalékos. Oroszország azonban egészen másképp működik, mint a nyugati demokráciák, így a vezető népszerűsége is mást jelent, mint egy demokratikusan megválasztott elnök/miniszterelnök esetében. Putyin népszerűsége ugyanis Oroszország politikai stabilitásának fontos mutatója is, aminek növelésén a kormányzat minden szintjén fáradoznak. Egyetlen politikus sem lehet népszerűbb Putyinnál, ez az alapszabály, ha valaki megelőzi az elnököt, cselekedni kell: amikor például Szergej Furgal, a habarovszki régió kormányzójának népszerűsége meghaladta Putyiné, börtönbe került.

Ahogy Putyin népszerűsége csökken, és ahogy a gazdaságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, nemcsak az úgynevezett elit körében figyelhető meg hangulatváltozás, hanem még azok a Kreml-párti bloggerek is, akik eddig ritkán kritizálták az elnököt, kezdenek hangot adni véleményüknek. A Guardian forrásai szerint azt azért senki nem hiszi, hogy egyik napról a másikra minden összeomlana, de „egyre inkább tudatosul, hogy folyamatosan teljesen értelmetlen, önpusztító döntéseket hoznak. Azok az emberek, akik egykor Putyint védték, már nem teszik ezt”.

Miért csökken Putyin népszerűsége?