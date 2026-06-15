Trump a saját szülinapján jelentette be, hogy lezárják az iráni háborút

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a háború lezárásáról - jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap, épp a 80. születésnapján, aminek alkalmából MMA-gálát rendezett a Fehér Ház kertjében.

Szülinapi UFC-gála a Fehér Ház előtt Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Trump vasárnap arról írt, hogy ezzel azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokádjának. „Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi-szoros áthajózási díj nélküli megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokádjának megszüntetését” - jelentette be az amerikai elnök, majd hozzátette:

„Hadd folyjon az olaj!”

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag azóta zárva volt, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat indított Irán ellen, így érthető, hogy a megállapodás hírére estek az olajárak. A globális olajár-referenciának számító Brent nyersolaj hordónkénti ára 4,8 százalékkal, 83,18 dollárra, azaz 61,89 fontra csökkent, míg az Egyesült Államokban jegyzett olaj 5,6 százalékkal, 80,13 dollárra esett.

Donald Trump és Dana White, a UFC vezetője Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Nem sokkal Donald Trump bejelentése után JD Vance alelnök a Fox Newsnak adott telefoninterjúban közölte, hogy az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amin akár Donald Trump is részt vehet. Hozzátette, dolgoznak a részleteken, hogy ki képviselje az Egyesült Államokat a tervezett eseményen.

Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy Izrael vasárnap végrehajtott Bejrút elleni légicsapása azt kockáztatta, hogy meghiúsul az amerikai-iráni egyezség létrejötte, és azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy Irán válaszcsapásként Izrael ellen indít támadást. A megállapodás tartalmával kapcsolatban elmondta, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása és az amerikai blokád megszüntetése mellett az tartalmazza azt is, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben.

Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás létrejöttét megerősítette az egyeztetéseken közvetítőként résztvevő Sebaz Saríf pakisztáni miniszterelnök. „Mindkét oldal vállalta minden katonai művelet azonnali és állandó jellegű leállítását az összes fronton, ide értve Libanont is” - mondta Saríf.

Libanon vitás pont volt a tárgyalásokon, mivel Izrael és a Hezbollah az elmúlt hetekben figyelmen kívül hagyta Trump és mások felszólításait, hogy állítsák le az egymás elleni támadásokat. Az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkársága közleményében azt írta: a háború és a katonai műveletek minden fronton, így Libanonban is, hétfő estétől véglegesen véget érnek.

Korábban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vitába került Trumppal amiatt, hogy az Egyesült Államok azt követelte Izraeltől: fogja vissza libanoni katonai műveleteit, hogy az Egyesült Államok megállapodást köthessen Iránnal. Izrael viszont fenn akarta tartani műveleti szabadságát Libanonban. Végül Trump vasárnap telefonon tájékoztatta Netanjahut a békemegállapodás felé tett előrelépésről . A New York Timesnak adott interjúban Trump „nagyon nehéz embernek” nevezte Netanjahut, és azt mondta, az izraeli vezetőnek köszönetet kellene mondania neki azért, hogy megmentette Izraelt egy nukleáris fegyverrel rendelkező Irántól.

Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes szerint a 60 napos tűzszüneti időszak alatt egy átfogóbb megállapodásról tárgyalnak majd, amely az Iránnal szembeni szankciók enyhítését is magában foglalja. Irán nukleáris programjának sorsáról – amely szintén kényes kérdés – ugyancsak ezeken a későbbi tárgyalásokon lesz szó, korábban források közölték a Reutersszel. Izrael részéről, ami korábban azt közölte, hogy nem részese az amerikai–iráni tárgyalásoknak, nem érkezett azonnali reakció a bejelentésre. (Reuters/BBC/MTI)