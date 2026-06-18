Egy héten belül másodszor ért ukrán támadás egy fontos moszkvai olajfinomítót

Ukrajna csütörtök hajnalban a héten már másodszor mért csapást a Moszkva délkeleti részén található kulcsfontosságú olajfinomítóra – írja a CNN.

Orosz tisztviselők szerint több drón csapódott be a Kapotnya kerületben található létesítménybe, miközben a légvédelem több mint négy tucat, Moszkva felé tartó drónt lőtt le. A CNN által hitelesített felvételen sűrű füst és egy nagy robbanás látszik a finomítónál.

Additional footage of Russia’s Moscow oil refinery ablaze this morning after a successful Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/34c27d565q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

A csütörtöki támadást megelőzően kedden is dróncsapás érte ugyanezt a finomítót, az akkori információk szerint a támadás „megrongált egy létesítményt” az üzem területén.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség Andrej Vorobjov moszkvai területi kormányzóra hivatkozva azt írta, hogy egy Moszkva melletti lakóépületet is dróntalálat ért. A kormányzó szerint a csapás megrongálta az épületet és több erkélyt, de áldozatok nem voltak. Hozzátette, hogy dróntörmelékek a fővároson kívül több más helyen is lezuhantak: megrongáltak egy fitneszközpontot, egy ipari létesítményt, egy bevásárlóközpontot – ahol tűz is keletkezett –, valamint egy magánházat. A rosztovi területen egy másik dróntámadás egy civil halálát okozta, két embert pedig megsebesített.

Az olajfinomító még 2022-ben. Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Kijev az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban támadja Oroszország energetikai és katonai infrastruktúráját, köztük olajfinomítókat, olajraktárakat, terminálokat és haditengerészeti létesítményeket. Zelenszkij szerint ezek a nagy hatótávolságú támadások fontos eszközei annak, hogy Moszkvát a háború befejezésére kényszerítsék. Az orosz költségvetés jelentős részben olajbevételekre támaszkodik, ezért az ilyen támadások gazdasági nyomást is jelentenek Moszkvára.

Ukrajna szinte napi rendszerességű akciói már érezhető hatást gyakorolnak az orosz olajinfrastruktúrára, a benzinkutakon korlátozásokat is be kellett vezetni. A helyzet különösen nehéz az annektált Krímben, valamint az oroszok által megszállt ukrán területeken: Donyeckben, Luhanszkban, Zaporizzsjában és Herszonban. Az orosz energiaügyi minisztérium kezdetben tagadta, hogy az ukrán támadások miatti benzinhiányból erednek a korlátozások, majd végül elismerte, hogy mindez „ideiglenes nehézségekhez vezetett az üzemanyag-ellátásban számos déli régióban”.