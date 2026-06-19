Védett ár alatt a benzin és a gázolaj

Ahogy azt már korábban is megjósolták, pénteken védett ár alá csökkent a benzin és a gázolja ára a holtankoljunk.hu szerint.
A 95-ös benzin piaci ára 592 Ft/liter, a gázolajé pedig 614 Ft/liter. A védett árak 595 Ft/liter és 615 Ft/liter.
A holtankoljunk.hu szerint szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe.
A kormány szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. lépést egy Facebook-posztban Magyar Péter azzal indokolta, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal amúgy is a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a kutakon.
A védett árak azért még kicsit odébb vannak.
Erős forint, csökkenő olajárak: bő három hónapot élt a védett ár, Magyar szerint havi 50 milliárdunkba került.