Védett ár alatt a benzin és a gázolaj

gazdaság

Ahogy azt már korábban is megjósolták, pénteken védett ár alá csökkent a benzin és a gázolja ára a holtankoljunk.hu szerint.

A 95-ös benzin piaci ára 592 Ft/liter, a gázolajé pedig 614 Ft/liter. A védett árak 595 Ft/liter és 615 Ft/liter.

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A holtankoljunk.hu szerint szombaton folytatódik a csökkenő tendencia a hazai benzinkutakon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül majd kesevebbe.

Fotó: JEAN-MARC BARRERE/Hans Lucas via AFP

A kormány szerdán bejelentette, hogy kezdeményezi a védett üzemanyagár kivezetését. lépést egy Facebook-posztban Magyar Péter azzal indokolta, hogy a héten várhatóan már 10-15 forinttal amúgy is a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a kutakon.

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