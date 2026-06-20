A Fidesz titkos alkuval vádolja Magyar Péter sógorát és az egyik alkotmánybírót

Azzal vádolja a Fidesz Melléthei-Barna Mártont - „Magyar Péter sógorát” - és Szabó Marcel alkotmánybírót, hogy titkos megállapodást kötöttek, melynek értelmében „azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.”

A fideszes vádaskodás előzménye, hogy pénteken hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizárta magát Sulyok Tamás beadványának tárgyalásából, így nem lehet az ügyben határozatképes ülést összehívni. Polt Péter alkotmánybírósági elnök (gyors visszavonulót fújva) levetette a hétfői ülés napirendjéről az ügyet, Sulyok Tamás pedig tudomásul vette a döntést.

A beadvánnyal Sulyok lényegében magát mentette volna, az Alkotmánybíróság asszisztálásával. Ezt akadályozta meg a hét bíró. A Fidesz azért emelte ki Szabó Marcelt, mert kedden ő írt kifogást, amiben levezette, miért nem lehet tárgyalni se Sulyok beadványát (például, mert az indítvány nem felel meg az alkotmányos követelményeknek és új hatáskört kreálna magának a testület). Ehhez csatlakozott az alkotmánybírók többsége, majd heten kizáratták magukat. Polt egyébként nagyon gyorsan kiszignálta az ügyet, a kiválasztott bíró pedig információink szerint olyan tervezetet írt, ami mindenben igazat adott volna Sulyoknak.

Magyar Péter péntek délután arról beszélt, fellázadt a deep state, Sulyok Tamás teli rüszttel óriási öngólt lőtt, „sikerült kialakítania egy közjogi válságot”, ezek után le kell mondania neki és Polt Péternek is.

Sulyok Tamás érkezik a parlament alakuló ülésére, mellette Magyar Péter és Melléthei-Barna. Fotó: Bankó Gábor

A Fidesz mindenesetre úgy látja, a pénteki volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja, ide jutott az ezeréves államiságára „oly' büszke” Magyarország. „Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába.”

Ezt az állításukat nem támasztották alá semmivel. Megkérdeztük Melléthei-Barna Mártont és a Tisza-frakció sajtóosztályát, hogy

volt-e bármilyen - akár informális - egyeztetés Melléthei-Barna Márton és Szabó Marcel között,

a képviselő tudott-e az alkotmánybírók tervezett akciójáról,

bátorította-e bárki az alkotmánybírókat, hogy tegyenek ilyen lépést,

született-e bármilyen megállapodás arról, hogy a hét bíró maradhat az Ab tagja,

illetve mi a terv az Alkotmánybírósággal kapcsolatban.

A Tisza-frakció sajtóosztálya ezekre azt írta, Melléthei-Barna Márton nem találkozott és nem egyeztetett Szabó Marcellel. „Így értelemszerűen nem is kötött titkos alkut, nem ígért semmit sem a kormány, sem a frakció, sem a maga nevében sem Szabó Marcelnek, sem másnak.”