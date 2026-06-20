Budapest is készül a hőség miatt

Kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben az országban, azért Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban emlékeztetett, Budapest forgalmas közterületein illetve sűrűn lakott részein 3-500 méterenként van ivókút. A térkép nem csak a budapest.hu-n van fent, hanem a Budapest GO-ban is elérhető.

A hajléktalanellátásban külön protokoll lép életbe: minden telephely befogadja a hőség elől betérő embereket. Karácsony szerint a fővárosi szociális ellátórendszer kiemelten figyel azokra, akik segítségre szorulnak, a fővárosi rendészet járőrei pedig vizet osztanak és szükség esetén az ellátórendszerhez irányítják a rászorulókat.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Az FKF „a hőséglocsoló járműveket állítja hadrendbe”, melyek hőtérképek alapján locsolják az utcákat a legmelegebb napokon. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolással 6-8 fokkal lehet csökkenteni az aszfalt hőmérsékletét, és a víz leköti a port és a polleneket is.

A BKK folyamatosan ellenőrzi a járműveken a légkondik működését, az eredmény a BKK honlapján elérhető, de várják az utasok jelzéseit is.

Hőség idején nagy kihívás a zöldfelületek fenntartása. A Főkert évente több, mint 300 ezer köbméter vizet használ öntözésre, de önkéntesekre is számítanak a locsolásban.