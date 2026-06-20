Ez Ordabaszi: árverésen kelt el a kazah bajnokcsapat

Második próbálkozásra aukción elkelt az Ordabaszi FK kazah labdarúgóklub, amelynek élvonalbeli csapata 2023-ban megnyerte a bajnokságot, legutóbb hetedikként végzett, most pedig ők vezetik a tabellát. Májusban még nem érkezett rá egyetlen ajánlat sem, most viszont 2 dollárral a 30 százalékkal csökkentett kikiáltási ár felett megvették a klubot, a bajnokságban jelenleg vezető együttesével együtt.

Az ár így 157 ezer tenge lett, ami körülbelül 321 000 dollár, vagyis durván 99 millió forint. Az eladó a harmadik legnagyobb kazah város, az 1,3 millió lakosú Simkent önkormányzata volt, a vevőt nem nevezték meg. Az aukciós feltételek szerint az új tulajdonos köteles 10 évig fenntartani a részvénytársaság fő profilját, így a futballcsapatot, valamint a teljes munkaidős személyzet legalább kétharmadát, emellett tilos a klub részvényeinek elzálogosítása.

Kazahsztánban nem a NER közpénzégetős modelljét követik, hanem az ellenkezőjét: évek óta folyik az állami vállalatok és állami szervek, illetve önkrományzatok profisport-finanszírozásának leépítése. Egy tavaly elfogadott törvény szerint tilos a külföldi sportolók fizetésének biztosítása költségvetési alapokból.

Az Ordabaszi emiatt nem az első klub, amely árverésen került magántulajdonba. Az eddigi legkevesebbet az első osztályból a múlt évben kiesett FC Turan csapatáért adták, amelyért az új tulajdonos magyar pénzben mintegy 718 ezer forintot fizetett. Ugyanakkor az FK Aktobe esetében 364 millió tengénél (246 millió forint) csapott le az aukciós kalapács.

(via MTI)