Foci-Vb 2026
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Haiti gyorsan bebizonyította, hogy nem ők a 48 csapatosra duzzasztott világbajnokság meglepetéscsapata

futball

Simán verte Brazília Haitit a C csoport második fordulójában. Az örömük azért nem lehet teljes, mert a meccsre eleve el sem utazott a még mindig nem egészséges Neymar, a jól játszó Rafinhát pedig a 40. percben le kellett cserélni sérülés miatt.

A vezetést Cunha szerezte meg a braziloknak, a menteni akaró Delcroix rúgta rá a lábára a labdát. Cunha aztán duplázott Vinicius passza után, majd az első két gólban is kulcsszerepet vállaló Vinicius értékesített egy ziccert. A brazil Marokkó ellen is gólt szerzett az első fordulóban.

Brazília BRA
3 - 0
Haiti HAI
Vége C csoport
M. Carneiro Da Cunha 23'
M. Carneiro Da Cunha 36'
V. Júnior 45+3'
D. dos Santos Justino de Melo 65'
C. Arcus 4'
F. Pierrot 45+4'
D. Jean Jacques 72'

Az NBI szerelmeseinek fontos hír, hogy az utolsó 20 percre beállt Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves csatára, sajnos nem a brazilokhoz.

Haiti a skótok elleni szűk vereség után a második meccsét is elveszítette, ezzel eldőlt, hogy nem juthat tovább. 1974 után másodszor vannak ott világbajnokságon, 5 meccsből eddig 5 vereség a mérlegük. Az utolsó meccsükön a Skóciát verő Marokkóval találkoznak.

C csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Brazília
2 1 1 0 4 1 3 4
2.
Marokkó
2 1 1 0 2 1 1 4
3.
Skócia
2 1 0 1 1 1 0 3
4.
Haiti
2 0 0 2 0 4 -4 0
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