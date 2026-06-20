Haiti gyorsan bebizonyította, hogy nem ők a 48 csapatosra duzzasztott világbajnokság meglepetéscsapata

Simán verte Brazília Haitit a C csoport második fordulójában. Az örömük azért nem lehet teljes, mert a meccsre eleve el sem utazott a még mindig nem egészséges Neymar, a jól játszó Rafinhát pedig a 40. percben le kellett cserélni sérülés miatt.

A vezetést Cunha szerezte meg a braziloknak, a menteni akaró Delcroix rúgta rá a lábára a labdát. Cunha aztán duplázott Vinicius passza után, majd az első két gólban is kulcsszerepet vállaló Vinicius értékesített egy ziccert. A brazil Marokkó ellen is gólt szerzett az első fordulóban.

Brazília BRA 3 - 0 Haiti HAI Vége C csoport M. Carneiro Da Cunha 23 ' M. Carneiro Da Cunha 36 ' V. Júnior 45+3' D. dos Santos Justino de Melo 65 ' C. Arcus 4 ' F. Pierrot 45+4' D. Jean Jacques 72 '

Az NBI szerelmeseinek fontos hír, hogy az utolsó 20 percre beállt Lenny Joseph, a Ferencváros 25 éves csatára, sajnos nem a brazilokhoz.

Haiti a skótok elleni szűk vereség után a második meccsét is elveszítette, ezzel eldőlt, hogy nem juthat tovább. 1974 után másodszor vannak ott világbajnokságon, 5 meccsből eddig 5 vereség a mérlegük. Az utolsó meccsükön a Skóciát verő Marokkóval találkoznak.