Irán: Lezártuk a Hormuzi szorost. J.D. Vance: Nem is zárták le

Izrael június 20-ai légicsapásainak nyomat a dél-libanoni Qennarit településen. Fotó: -/AFP

Az iráni hadvezetés bejelentette, hogy a Libanon elleni izraeli légicsapások folytatódása miatt lezárták a Hormuzi szorost - közölte a BBC. Szombaton ugyanis a békemegállapodás pénteki ismételt megerősítése és az izraeli-Hezbollah megállapodás ellenére kiújultak a harcok Dél-Libanonban. Az irániaktól függetlenül ugyanerről tett közzé hírt a Wall Street Journal. Az irániak szerint az USA és Izrael megsértették a békefeltételeket. Ezzel egybehangzó közleményt tett közzé az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete is, jelezve, hogy a szoros zárva van bármiféle hajó áthaladása előtt és szigorúan figyelmeztetve az úton lévő hajókat, hogy ne próbálkozzanak.

Eközben a Fox News rákérdezett J.D. Vance amerikai alelnöknél, hogy kommentálja a Wall Street Journal hírét, miszerint az iráni tengerészet visszafordítja a szoroshoz érkező hajókat.

„Nem látjuk semmiféle bizonyítékát annak, hogy az irániak zárva tartanák a szorost. Igazából 16 millió hordónyi olajat hoztunk át tegnap.

- válaszolta Vance. Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága arról tweetelt közben, hogy szombaton nőtt a szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom és 55 hajó haladt át a szűkületen. Az iráni bejelentést követően kirakott bejegyzésben azt írják, hogy „Június 20-án nőtt a kereskedelmi hajóforgalom, a környéken pedig az amerikai erők továbbra is garantálják a hajózás szabadságát. A nemzetközi vízi útvonal ma is szabadon átjárható volt, így 55 hajó haladt át rajta, nagy mennyiségű áruval és több mint 17 millió, a világpiacra szánt kőolajjal. Az amerikai erők jelen vannak és biztosítják, hogy az Iránnal kötött megállapodás minden részét betartsák és aszerint járjanak el.”

Az amerikai-iráni megállapodás első pontja szólt arról, hogy az összes fronton leállítják a csapásokat. Ehhez képest szombaton mind a Hezbollah, mind Izrael nyíltan elismerte, hogy harcolnak. A Hezbollah, amely nem sokkal korábban kötött megállapodást a tűzszünetről, szombaton már arról beszélt, hogy nem ismerik el a tűzszünetet. Az izraeli fél szerint ezt azzal nyomatékosították, hogy ötvennél több rakétát lőttek ki izraeliekre, amire ők több tucatnyi Hezbollah-állás bombázásával reagáltak. Egy izraeli szóvivő a BBC-nek azt mondta, hogy a tűzszünet érvényben van, de a közvetlen fenyegetést továbbra is el fogják hárítani.