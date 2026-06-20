Mégsem terjeszti be a kormány a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatot a jövő héten

Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten, először társadalmi egyeztetésre bocsátják - mondta a miniszterelnök az RTL Híradónak szombaton.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabály-tervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek - mondta.

Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot terjesztenék be, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az Országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.

Ruff Bálint és Magyar Péter valamit megbeszél a Parlament plenáris ülésén 2026. június 15-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Ruff Bálint április második felében, miniszteri kinevezése előtt még arról beszélt, hogy a két kezdeti lépése az ügynökakták nyilvánosságra hozása és a vagyonvisszaszerzés lesz, bizottsági meghallgatásán pedig azt mondta, hogy a Vagyonvisszaszerzési Hivatal kereteit nem a Miniszterelnökség, hanem a 141 tiszás képviselő fogja kidolgozni. (via MTI)