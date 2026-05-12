Helyrehozni az elmúlt 16 év bűneit, visszaállítani a jogállamot, átalakítani az adókat - íme a keddi miniszterjelölti meghallgatások legfontosabb ígéretei

Kedden lefutották a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásainak második, egyben utolsó körét, így délután 1 órakor már Sulyok Tamás államfőnél lehettek a jelöltek, hogy átvegyék a kinevezésüket. Onnan aztán a parlament és az eskü a következő állomás.

Ruff Bálint: 24 órában az elmúlt 16 év bűneinek helyrehozásáért

Ruff Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság meghallgatásán viszonylag sokat foglalkozott azzal a turisztikai élménnyel, amiben tegnap volt része, és ennek örvén hosszasan ostorozta az urizáló fideszes politikusokat. Expozéjában azért voltak konkrétumok is.

Bejelentette például két államtitkárjelöltjét, egyikük Csontos Bence, a bajai körzet tiszás győztese, szakpolitikai államtitkárnak pedig Bíró-Nagy Andrást, a Policy Solutions vezetőjét kérte fel.

A legfontosabb feladatként Ruff is a jogállamiság visszaállítását jelölte meg.





Fotó: Bankó Gábor/444

Megígérte például, hogy a titkosszolgálat visszakerül a belügy-, honvédelmi- és igazságügyi minisztérium alá, a KSH szakmai kontrollja pedig a pénzügyminiszterhez, majd pedig újra önálló intézmény lesz, aminek a számainak megint lehet majd hinni.

„A valaha volt legnagyobb átvilágítást fogom megcsinálni” jelezte a leendő miniszter, aki szavait legtöbbször a jelenlévő Tuzson Bencének címezve kifejtette azt is: „Azon fogunk dolgozni a nap 24 órájában, hogy ezt a rengeteg bűnt, amit önök elkövettek az elmúlt 16 évben, megpróbáljuk helyrehozni”.

Jelezte továbbá, hogy törvénybe fogják iktatni, „hogy a magyar állam gyűlöletet, lejáratást, más ember megalázását nem terjesztheti”, a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról pedig azt mondta, annak kereteit nem a Miniszterelnökség, hanem a 141 tiszás képviselő fogja kidolgozni.

Ruff Bálint miniszterségét a meghallgatás végén 8 igen és 3 nem szavazattal a tiszás többségű bizottság támogatta.

Ruff Bálint, akit a bizottság ellenzéki tagjai (vagyis a fideszes politikusok) a korábbi Gyurcsány-Bajnai kormányokban vállalt pozícióival is támadtak, a Partizán Vétó című műsorában elemezte és értékelte a politikai helyzetet egészen a választás éjszakájáig, hogy néhány nappal később már Magyar Péter mellett mosolyogjon, végül pedig a megválasztott miniszterelnök kérte fel a kancelláriaminiszteri posztra. Itt írtunk róla bővebben.

Kármán András: 2027-től csökkenő szja, visszatérő kata, átláthatóbb tőkealapok, pótköltségvetés nyár végére

Át kell nézni, milyen állapotban van a költségvetés, ez másfél hónapot is igénybe vehet. Nyár végére elkészül a pótköltségvetés, októberben benyújtják a 2027-es költségvetési törvényt és bemutatják azt a középtávú gazdaságpolitikai pályát, ami elvezet oda, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse az euróbevezetés feltételeit – többek között erről beszélt Kármán András miniszterjelölt a pénzügyi és költségvetési bizottságban (amely végül a tiszás 9 igen szavazatával, 2 fideszes tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül szavazta meg a miniszterségét).

Kármán néhány konkrét vállalást is tett részben az ülésen, részben utána sajtótájékoztatón. A legfontosabb állításai:

2027-től csökken a keresők felének az szja-ja az adójóváírás bevezetésével, a legalacsonyabb keresetűek jövedelemadója 9 százalék lesz;

egyes áfacsökkenések akár már idén hatályba léphetnek;

az adóadminisztráció egyszerűsítése érdekében visszahozzák széles körben a kata adónemet;

2028-től jön a vagyonadó, az egymilliárdot meghaladó vagyonokra a NAV fogja automatikusan kivetni, a kulcsa 1 százalék lesz;

a meglévő családtámogatási kedvezményekhez nem nyúlnak, a családi pótlékot megduplázzák;

a mostani lakástámogatási rendszer rossz, csak fokozta a lakhatási válságot, de a kedvezményekhez nem nyúlnak, viszont szélesebb kedvezményrendszert ígért,

sokat beszélt a korrupcióról, konkrétan megemlítette a Szerencsejáték Zrt.-t, amikor azt mondta, hogy az állami monopóliumokból származó bevételek jelentős része kétes célokra megy;

megszüntetik a különadózásban a torzításokat, de nem azonnal vezetik ki a különadókat;

biztosítják a magántőkealapok átláthatóságát;

az adókedvezmények szövevényes rendszerét átvizsgálják, megszüntetik az indokolatlan, politikai szempontú adókedvezményeket.

Lőrincz Viktória: Budapest-törvény, felülvizsgált pénzosztások

A leendő vidék- és településfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória azt mondta a meghallgatásán, hogy a kormány nem kezelheti ellenfélként vagy ellenségként a fővárost, hiszen az Magyarország gazdasági motorja, nemzetközi arca és közlekedési központja. Meg kell alkotni egy Budapest-törvényt, ami az állam, a főváros és az agglomeráció feladatait, jogait és a működésük finanszírozását is rendezi. Hogy erről mikor kezdenek egyeztetni a főváros vezetésével, azt nem mondta meg, újságírói kérdésre azt felelte, hogy ezt nem a sajtóban akarja megüzenni.

Felülvizsgálják a Versenyképes Járások Programot. Ez utóbbit hasznos elképzelésnek nevezte, de hozzátette, hogy sokszor politikai célú pénzosztás terepe lett. Ezeket a pénzosztásokat felülvizsgálják, ahol gyanús támogatásokat találnak, azokról az ügyekről „meg fogjuk hozni a felelős döntést”. Nem lehet a közpénzt elvinni, a közpénzt azt az emberek és a vidékre kell költeni.” A szolidaritási hozzájárulás rendszerét több minisztériummal közösen felülvizsgálják, a céljuk az, hogy ne politikai alapon vonjanak el pénzeket egyetlen településtől sem, „nem szeretnénk sújtani a településeket, hanem partnerként tekintünk rájuk”. Az önkormányzatokkal való partnerséget többször hangoztatta, és beszélt arról is, hogy vissza lehet adni a döntéseket, hatásköröket, intézményeket az önkormányzatoknak. Lőrincz miniszterségét a tiszás képviselők igen 6 szavazatával a két fideszes tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül támogatta a bizottság.

Görög Márta: Vissza Európába

Görög Márta leendő igazságügyi miniszter az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előtt tartott bemutatkozó beszédében egy sor konkrét teendőt emelt ki.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fő feladatának egy koherens jogrendszer kiépítését és fenntartását nevezte, célkitűzései közt szerepel az is, hogy Magyarországot visszaterelje a „közös európai jogi kultúrába”.

3 fő területet emelt ki, ahol mihamarabbi cselekvésre van szükség:

jogállam és alkotmányosság helyreállítása,

igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása,

korrupcióellenes fordulat és a demokratikus intézményekbe vetett hit visszaállítása.

Legfontosabb feladatai közt pedig többek közt ezek szerepelnek:

egy „széles merítésű alkotmányozási folyamat” előkészítését és megkezdését, koordinációját,

az országgyűlés szerepének helyreállítását és megerősítését,

számos sarkalatos törvény felülvizsgálatát (70 ilyen van),

a választási rendszer átláthatóbbá, igazságosabbá tételét,

a jogi feltételek megteremtését az uniós források feloldásához és hazahozatalához,

a bíróság és ügyészség függetlenségének megerősítését,

a devizahitelesek helyzetének rendezését.

Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, ennek keretében említette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kereteinek kidolgozását, és egyéb lépéseket a közvagyon védelmében. Emellett szintén fontos vállalásai közé tartozik, hogy radikálisan korlátozni fogja az igazságügyi minisztérium általi megfigyelési kört, és azt a nyomozati, bírói körbe helyezi vissza.

Görög Mártát a tiszás többségű bizottság megszavazta, a 2 fideszes tag nemmel szavazott, Apáti István (Mi Hazánk) tartózkodott.

Alig néhány napja derült ki, hogy a Tisza Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek, miután a korábban bejelentett Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora visszalépett a miniszteri jelöléstől.

Kátai-Németh Vilmos: Jön a gyerekvédelmi ombudsman

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt meghallgatásán a Fidesz-kormány bűneinek felsorolása mellett arról beszélt, hogy a Tisza még tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek a tanévkezdési támogatás folyósítását, létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét.

2026. június 1-től a Tisza megtiltja az unión kívüli gazdasági migránsok bevándorlását, hogy ne tudják leszorítani a béreket és kiszorítani a munkaerőt a piacról. A gyermekvédelem területén teljes átvizsgálást ígért, mondván egyetlen gyermekbántalmazás sem maradhat titokban, többet ilyen nem fordulhat elő. Kivizsgálás, feltárás, felelősségre vonás lesz az első „hármas".

Bár államtitkárait pénteken fogja megnevezni, a bizottság fideszes elnöke már államtitkárokként utalt a Kátai-Németh mellett helyett foglalókra: ott ült Gyurkó Szilvia, aki államtitkárként felel majd a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában. A miniszterjelölti oldalon ült még Barna-Szabó Tímea tiszás képviselő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 06. számú választókerületéből, Bokor Adrienn, valamint dr. Tóth Kinga Dóra is.

Tarr Zoltán: Visszaadni a kultúrát a közönségnek

„Mi kultúrharc helyett kultúrbékét szeretnénk” – ez volt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt művelődési bizottsági meghallgatásának fő üzenete. Miniszterként ő felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyástól való felszabadításáért és fejlesztéséért. Emellett hozzá tartozik majd a civil szervezetekkel, az egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is.

Tarr hosszan sorolta, hogy az előző rendszer milyen károkat okozott a kultúra területén: megszüntették a szakmai függetlenséget, politikai kinevezésekkel és átpolitizált döntésekkel átalakították az intézményrendszert, veszélyeztették a közgyűjteményeket és a kulturális javakat, miközben leépült a művészeti oktatás és a közművelődési intézményrendszer. Szerinte a leglátványosabb pusztítás a műemlékvédelem területén történt, ennek legismertebb példái között a Diósgyőri várat, a Magyar Rádió épületét és a Pagodát említette. Úgy fogalmazott: az NKA körüli ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik, valójában hosszú évek óta tudatosan és folyamatosan magánosították a kulturális finanszírozást.

Szerinte a Fidesz sosem közös nemzeti térként kezelte a kultúrát, hanem a gazdasági zsákmányszerzés és az ideológiai reprezentáció eszközeként. Úgy fogalmazott: az autonómia helyére a lojalitás és a központosítás, a sokszínűség helyére pedig a kultúrharcos logika került. „A leuraló, kiszorító politika, az elmék tudatos és szándékos elfoglalása, a gyerekek és a fiatalok megmételyezése” – mondta, hozzátéve, hogy mindez 2010-ben, a médiatörvény átalakításával kezdődött, majd jöttek a magánmédiumok, és szép lassan minden más. Ezzel szemben szerinte a Tisza kultúrpolitikájának alapállítása egyértelmű: vissza kell adni a kultúrát a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai és helyi közösségeknek, valamint a közönségnek.

„Egy abuzált ország vagyunk, amelynek a kultúrája is abuzált állapotban van” – mondta, hozzátéve, hogy ebből az állapotból próbál most magához térni az ország. Szerinte ebben a kultúrának kulcsszerepe van, ezért egyfajta „helyreállítási minisztériumként” is tekintene a kulturális kormányzásra. „Ami jó volt az elmúlt 16–20 évben, azt megtartjuk, nem barbárok vagyunk” – mondta Tarr. Azt szeretnék, hogy az ország működjön, ehhez pedig azonosítani kell azokat a pontokat, ahol nem működik. „Nem egyszerű kulcsátadás történik, itt rendszerváltás zajlik” – fogalmazott, miközben a már ellenzéki képviselőkre nézett. „Óriási baj van ebben az országban, a baj forrása pedig önök.” Szerinte a leköszönő rendszer súlyos, tragikus helyzetet hozott létre, és mentális, kulturális, valamint gazdasági csődbe vezette az országot.

Tarr megismételte korábbi állítását, miszerint átvilágítják a teljes NKA-t és a kulturális intézményeket is, valamint véget vetnek a „hűbérbirodalmaknak”. A döntéshozatalba minden politikai oldalhoz kötődő szakembereket bevonnának, csökkentenék a politikai befolyást, és nagyobb alkotói szabadságot ígérnek. Néhány konkrét tervet is említett: megszüntetnék az MNMKK-t, befejeznék az Iparművészeti Múzeum felújítását, megerősítenék a műemlékvédelmet, és örökségvédelmi rehabilitációs programot indítanának. Átalakítanák és átláthatóbbá tennék a kulturális támogatási rendszereket, különösen az NKA, a filmipar és a független színházak esetében. Helyreállítanák továbbá a művészeti felsőoktatás autonómiáját, nemzeti olvasóprogramot indítanának, felülvizsgálnák a könyvpiaci szabályozást, valamint felszámolnák a közmédiában „a hazugság gyakorlatát”.

Tarr Zoltán miniszteri kinevezését 7 igennel támogatták a bizottság tiszás tagjai, míg a 3 fideszes és a mi hazánkos képviselő nemmel szavazott.

Tarr helyretenné, amit a politikusok elrontottak

Tarr Zoltán a Társadalmi Részvétel Bizottságában is folytatta a Fidesz-KDNP kiosztását: „Az előző kormány valóságtól és emberektől való elszakadásának terméke lett, hogy ez az ország bő 10 éve boldogtalan és reménytelen állapotban leledzett.” A legtöbbet arról beszélt, hogyan taszította gyűlöletbe az ország lakosságát társadalommérnökösködéssel az előző kormány, hogyan vált egyoldalúvá a kormány kommunikációja, és hogyan fojtották el a társadalmi párbeszédet. A Nemzeti Konzultációk szerint borzalmas pusztítást okoztak, de szerencsére nem sikerült a magyarok szétválasztása, mert „a magyarok szabadságszeretők".

Tarr szerint a Tisza már létrejövetelekor bebizonyította, hogyan áll a társadalomhoz. Nem kollégiumi szobákból ismerték meg egymást, „hanem úgy jöttünk össze, mint akik egy ügyért szeretnénk tenni. Egyikünk sem politikus, nézzék el nekünk” – mondta Tarr, majd helyesbített, hogy most már igazából azok, de szeretnék helyretenni azt, amit a korábbi politikusok elrontottak.

A bizottság Tarr szerint abban fog segíteni, hogy hogyan lehet a társadalmi párbeszédet a lehető legszélesebb körben kiterjeszteni, úgy, hogy aztán ezek a beszélgetések eljussanak az országházba, ahol aztán jogszabály formájában testet ölthetnek. Erős, önrendelkezésre képes közösségekben hisznek a Tiszánál. Olyan közösségekben gondolkodunk, amely közösségek összeállva és egymással beszélgetve képesek részt venni a források elosztásában, a döntéshozatalban.

A civil szó szerinte szitokszóvá vált, aminek Tarr szerint komoly oka volt, mert sok civil szervezet visszaélt azokkal a lehetőségekkel, amik a rendelkezésükre álltak. De szeretnék meghallgatni a civileket, és nem csak azokat, akik a kormányhoz közel állnak. Az egyházak autonómiáját is tiszteletben szeretnék tartani – elmondása szerint az idén várható püspökválasztás ügyében már most megkeresték, hogy mit gondol a jelöltektől, de elmondta, hogy náluk neki ebbe nem lesz beleszólása a politikának.

„Az állam felelős a közfeladat ellátásért" szociális, oktatási, egészségügyi területeken, és nem fogják rákényszeríteni a közösségeket, hogy ezeket átvegyék – hozzátette, hogy ha egy közösség így dönt, akkor közfeladat-átvállalás keretei közt átvehetik. Azt ígéri, vége lesz annak, hogy az egyházak akaratukon kívül, vagy üzleti okokból vesznek át állami feladatokat. Átvilágítást ígérnek a civilek támogatásával kapcsolatban, véget vetnének a politikai alapú osztogatásban.

Végül 6 tiszás igen, 1 mi hazánkos nem szavazattal megszavazták.