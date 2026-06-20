Foci-Vb 2026
A melléklet támogatója:

Miért lepi el mindenféle aranyszínű jelvény Messi mezét?

futball

Nemcsak szabályokban újított a FIFA erre a világbajnokságra, a mezeken is feltűnt pár új dolog. Ennek bemutatására az aranyba borított Lionel Messi a majdnem tökéletes modell, de csak majdnem.

Fotó: HAKAN AKGUN/Anadolu via AFP

A mezen természetesen ott van az argentin szövetség (AFA) dominánsan aranyszínűvé vált logója, a világbajnoki címeket jelző három arany csillaggal. Nem most, hanem a 2008-as világbajnokságon debütált a 10-es szám felett lévő, a világbajnoki címvédőnek kijáró megkülönböztetés. (Az adidas pluszban aranyra színezte a logóját is Messiék mezén.)

A jobb karon a torna logója. Ez azoknál az országoknál lehet aranyszínű, amelyek nyertek már világbajnokságot. A mezőnyben hét ilyen van: Uruguay, Brazília, Németország, Anglia, Argentína, Franciaország és Spanyolország. Fájdalom, Olaszország nincs ott, sorozatban már harmadszor maradtak le a vébéről.

Az aranylogós jelvény alatt Messinek olyan elismerése is van, ami egészen szűk elitnek jár. A Legacyt azok viselhetik, akik már legalább az ötödik világbajnokságon lépnek pályára. Ilyen Messi mellett a mostani mezőnyben Cristiano Ronaldo (ők a hatodik vébéjükön vesznek részt), valamint Luka Modric, Manuel Neuer és a japán Yuto Nagatoma. Ez a Legacy-jelvény hozzá van igazítva a nemzeti színekhez:

Ez itt Ronaldóé:

Fotó: XIAO YIJIU/Xinhua via AFP

De van jelvénye a világbajnoki újonc játékosoknak is, ez például Yamalé.

Fotó: FLORENCIA TAN JUN/Getty Images via AFP

Ami miatt nem tökéletes modell Messi, hogy a csapatkapitányi karszalag alatt nem látszik egy másik jelvény. Ez az egyéni díjak után jár, mint a világbajnokság legjobb játékosa (a mostani mezőnyből csak Modric, illetve Messi, aki kétszer is elnyerte a díjat), a legjobb góllövő (James Rodriguez, Harry Kane, Kylian Mbappe) és a legjobb kapus (Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez).

Itt van Modricé:

Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

Harry Kaneé:

Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

Ez pedig Martinezé:

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Ezeket a speciális jelvényeket aztán leveszik majd a mezekről és értékesítik azokat, de csak 2030 után, amikor életbe lép a FIFA szerződése egy új sportkártyás céggel.

Ezen felül még a hivatalos szlogenek láthatóak a játékosokon, a csoportkörben a „Unite for Peace”, a kiesés szakasz első részében „Unite for Education”, a végjátékban a „Football Unites the World” üzenetek lesznek majd a mezeken.

futball foci vb 2026 brazília világbajnokság james rodriguez Football Unites the World olaszország thibaut courtois cristiano ronaldo áfa franciaország luka modric argentin szövetség Németország argentína emiliano martínez anglia Unite for Education manuel neuer világbajnoki címvédő Unite for Peace spanyolország Legacy-jelvény uruguay kylian mbappé lionel messi harry kane Yuto Nagatomo fifa sportkártya