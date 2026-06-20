Miért lepi el mindenféle aranyszínű jelvény Messi mezét?

Nemcsak szabályokban újított a FIFA erre a világbajnokságra, a mezeken is feltűnt pár új dolog. Ennek bemutatására az aranyba borított Lionel Messi a majdnem tökéletes modell, de csak majdnem.

Fotó: HAKAN AKGUN/Anadolu via AFP

A mezen természetesen ott van az argentin szövetség (AFA) dominánsan aranyszínűvé vált logója, a világbajnoki címeket jelző három arany csillaggal. Nem most, hanem a 2008-as világbajnokságon debütált a 10-es szám felett lévő, a világbajnoki címvédőnek kijáró megkülönböztetés. (Az adidas pluszban aranyra színezte a logóját is Messiék mezén.)

A jobb karon a torna logója. Ez azoknál az országoknál lehet aranyszínű, amelyek nyertek már világbajnokságot. A mezőnyben hét ilyen van: Uruguay, Brazília, Németország, Anglia, Argentína, Franciaország és Spanyolország. Fájdalom, Olaszország nincs ott, sorozatban már harmadszor maradtak le a vébéről.

Az aranylogós jelvény alatt Messinek olyan elismerése is van, ami egészen szűk elitnek jár. A Legacyt azok viselhetik, akik már legalább az ötödik világbajnokságon lépnek pályára. Ilyen Messi mellett a mostani mezőnyben Cristiano Ronaldo (ők a hatodik vébéjükön vesznek részt), valamint Luka Modric, Manuel Neuer és a japán Yuto Nagatoma. Ez a Legacy-jelvény hozzá van igazítva a nemzeti színekhez:

Ez itt Ronaldóé:

Fotó: XIAO YIJIU/Xinhua via AFP

De van jelvénye a világbajnoki újonc játékosoknak is, ez például Yamalé.

Fotó: FLORENCIA TAN JUN/Getty Images via AFP

Ami miatt nem tökéletes modell Messi, hogy a csapatkapitányi karszalag alatt nem látszik egy másik jelvény. Ez az egyéni díjak után jár, mint a világbajnokság legjobb játékosa (a mostani mezőnyből csak Modric, illetve Messi, aki kétszer is elnyerte a díjat), a legjobb góllövő (James Rodriguez, Harry Kane, Kylian Mbappe) és a legjobb kapus (Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Emiliano Martinez).

Itt van Modricé:

Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

Harry Kaneé:

Fotó: STEFAN KOOPS/NurPhoto via AFP

Ez pedig Martinezé:

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Ezeket a speciális jelvényeket aztán leveszik majd a mezekről és értékesítik azokat, de csak 2030 után, amikor életbe lép a FIFA szerződése egy új sportkártyás céggel.

Ezen felül még a hivatalos szlogenek láthatóak a játékosokon, a csoportkörben a „Unite for Peace”, a kiesés szakasz első részében „Unite for Education”, a végjátékban a „Football Unites the World” üzenetek lesznek majd a mezeken.