Nem volt még a töröknél impotensebb csapat a világbajnokságok történetében

Aligha voltak vérmes reményei Haitiban a válogatott szurkolóinak, a csapat hozta is a papírformát, és két forduló után máris elszálltak a reményeik a továbbjutásra. Törökországban viszont aligha számítottak ugyanerre.

A világbajnoki selejtezőn Spanyolország mögött végző, a pótselejtezőn Romániát és Koszovót verő törökök 24 év után jutottak újra ki a világbajnokságra. 2002-ben bronzérmet nyertek. Ez most nem volt reális cél, bár a mostani csapatban is akadnak nagy sztárok (Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu), abban joggal reménykedhettek, hogy a csoportból simán továbbjutnak. Ehhez képest 2 meccsen eddig 0 pontot szereztek, ráadásul hogyan.

A magyar nézők ebből keveset láthattak, hacsak nem keltek fel reggel hatkor, hogy megnézzék az ausztrálok elleni első meccsüket vagy a Paraguay ellenit most hajnali ötkor. De itt van pár adat arról, hogyan írta be magát a történelembe a török csapat a legimpotensebb csapatként.

Az első meccsen a törökök úgy kaptak ki Ausztráliától, hogy 30 gólszerzési kísérletük volt, igaz, ebből csak 8 talált kaput, gólt ezekből sem szereztek. Az ausztrálok 9 kísérletből 4-szer találtak kaput, ennek a fele be is ment. A törökök 72 százalékban birtokolták a labdát és majdnem háromszor annyi sikeres passzuk volt, mint az ausztráloknak. Teljesen feleslegesen.

Ezek után jött az a Paraguay. Őket az első körben ízekre szedte az Egyesült Államok, a társházigazda 4-1-gyel söpörte le Paraguayt, a gólkülönbség még hízelgő is volt a dél-amerikaiak számára. Nem tűnt megoldhatatlan feladatnak a törökök számára sem a legyőzésük.

Az nyilván borította a törökök meccstervét, hogy már a 65. másodpercben hátrányba kerültek, Paraguay pedig azonnal beállt védekezni, de pont a korai gól miatt elég sok idejük volt még. Ráadásul a világbajnokság legostobább, szájeltakarásos kiállítása miatt a teljes második félidőt emberelőnyben játszhatták le a törökök.

A törököknek 32 gólszerzési kísérletük volt a meccsen, ebből csak 5 lövés ment a kapu felületére. Paraguaynak 7 kísérlete volt, ebből kettő talál kaput, abból az egyik a korai gól volt.

Az Opta 1966-tól vezet statisztikákat, de talán bátran kijelenthető, hogy korábban sem fordult olyan elő, hogy egy csapat világbajnokságon 62 gólszerzési kísérletéből egyetlen egy gólt sem szerez.

Miközben a védelmük korántsem volt sebezhetetlen. Az ellenfeleik összesen 16 próbálkozásból hatszor találták el a kaput és abból három gólt szereztek.

Az impotencia mellett a meddő mezőnyfölényre is Törökország lett a szinonima. Olyan már előfordult, hogy egy csapat 70 százalék vagy a feletti labdabirtoklás mellett legalább 25 lövésig jutott, mégsem szerzett gólt és kikapott. Így járt Spanyolország 2010-ben Svájc ellen vagy 2018-ban Németország Dél-Korea ellen. De olyan még soha nem fordult elő, hogy a 70 százalék feletti labdabirtoklás és legalább 30 lövés se legyen elég. Most Törökországnak ez kétszer egymás után is sikerült.

És ebben azért bőven benne van a vezetőedző, Vincenzo Montella merev, alkalmazkodni képtelen taktikája, ahogyan azt az Athletic is megjegyezte.

Az utolsó, tét nélküli meccsükön az eddig 100 százalékos, már továbbjutott társházigazdával, az Egyesült Államokkal játszanak.