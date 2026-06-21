A spanyolok a második meccsre elkezdtek focizni

Az első meccses szerencsétlenkedés után a második mérkőzésükön már jóval meggyőzőbben játszott Spanyolország, és sima, 4-0-ás győzelmet aratott Szaúd-Arábia ellen.

Spanyolország ESP 4 - 0 Szaúd-Arábia KSA Vége H csoport L. Yamal Nasraoui Ebana 10 ' M. Oyarzabal Ugarte 21 ' M. Oyarzabal Ugarte 24 ' H. Al Tambakti 49 ' (ög) S. Al Dawsari 30 ' M. Kanno 60 '

Az első pillanattól kezdve világos volt, hogy az történik a pályán, amit a spanyolok akarnak, és hamar elkezdtek potyogni a gólok is, amit segített, hogy a szaúdi védők messze nem voltak urai a helyzetnek. A széleken Lamine Yamal és Pedro Porro gyakran azt csinált, amit akart, Mikel Oyarzabal hamar két góllal és egy gólpasszal hozta helyre mindazt, ami az első meccsen nem jött össze neki.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Magyar vonatkozású vonulata volt ennek, hogy Oyarzabal az ilyen statisztikák pontos vezetése, azaz 1966 óta a második játékos, aki egy vébémeccs első 25 percében három gólból is kivette a részét, előtte ez csak Fazekas Lászlónak sikerült Salvador ellen 1982-ben, amikor ennyi idő alatt egy gólt és két gólpasszt jegyzett.

Háromgólos előnnyel fordultak a spanyolok, majd kevéssel a második félidő kezdete után Cuccurella lövését követően Al Tambakti öngóljával már négy volt a különbség, és utána már ez is maradt a végeredmény a kevésbé eseménydús második félidő után.