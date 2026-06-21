Cserejátékos mentette meg a németeket Elefántcsontpart ellen

A világbajnokság vélhetően leggyengébb csapata, Curacao elleni 7-1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot az előző két vébén lebőgő Németország. Elefántcsontpart a a bemutatkozó meccsén Ecuadort verte 1-0-ra, a 90. percben szerzett góllal.

Az egymás elleni meccsükön Németország messze nem tudta azt produkálni, mint amit Curacao megengedett nekik. Aleksandar Pavlovic ugyan betalált a kapuba a 22. percben, de a levegőben ütközött Yahia Fofanával, a bíró emiatt nem adta meg a gólt.

Rögtön az első ivószünet után ugyanakkor Elefántcsontpart szerezte meg a vezetést, Franck Kessié egy védőről elé került labdát lőtt be öt méterről a jobb alsó sarokba. A németek próbálkoztak ugyan, de elsöprő rohamokról nem volt szó, Elefántcsontpart veszélyes kontrákat tudott vezetni.

A második félidőben sokáig úgy tűnt, hogy inkább Elefántcsontpart szerzi meg a második gólt, Julian Nagelsmann folyamatos cserékkel próbálkozott. Az egyik nagyon ült. A stuttgarti Deniz Undav a 60. percben állt be, nyolc perccel később egyenlített. A 29 éves játékos eddig mindössze 10-szer lépett pályára a válogatottban, és bár nagyon eredményes (Curacao ellen szintén csereként 1 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott), valamiért Nagelsmann nem számol vele az alapcsapatban.

Bár mindkét csapatnak jó lett volna a döntetlen, a meccs végén felváltva kerültek helyzetbe a csapatok, végül a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte 11. meccsén a nyolcadik találatát is a válogatottban. A világbajnokságon eddig 3 gól és két gólpassz a statisztikája. Mindezt úgy, hogy az első meccsen a 68., a másodikon a 60. percben állt be.

Fotó: JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

30 ' F. Kessié 46 ' N. Schlotterbeck A. Rüdiger 60 ' A. Pavlović N. Amiri 60 ' L. Sané J. Leweling 60 ' J. Musiala D. Undav 68 ' D. Undav 75 ' A. Traoré S. Adingra 75 ' I. Sangaré S. Fofana 75 ' A. Bonny E. Guessand 82 ' W. Singo G. Doué 85 ' K. Havertz L. Goretzka 85 ' Y. Diomande N. Pépé 90+4' D. Undav

Két statisztikai érdekesség: Manuel Neuer a 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Lloris.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik. (MTI alapján)