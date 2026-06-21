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Cserejátékos mentette meg a németeket Elefántcsontpart ellen

futball

A világbajnokság vélhetően leggyengébb csapata, Curacao elleni 7-1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot az előző két vébén lebőgő Németország. Elefántcsontpart a a bemutatkozó meccsén Ecuadort verte 1-0-ra, a 90. percben szerzett góllal.

Az egymás elleni meccsükön Németország messze nem tudta azt produkálni, mint amit Curacao megengedett nekik. Aleksandar Pavlovic ugyan betalált a kapuba a 22. percben, de a levegőben ütközött Yahia Fofanával, a bíró emiatt nem adta meg a gólt.

Rögtön az első ivószünet után ugyanakkor Elefántcsontpart szerezte meg a vezetést, Franck Kessié egy védőről elé került labdát lőtt be öt méterről a jobb alsó sarokba. A németek próbálkoztak ugyan, de elsöprő rohamokról nem volt szó, Elefántcsontpart veszélyes kontrákat tudott vezetni.

A második félidőben sokáig úgy tűnt, hogy inkább Elefántcsontpart szerzi meg a második gólt, Julian Nagelsmann folyamatos cserékkel próbálkozott. Az egyik nagyon ült. A stuttgarti Deniz Undav a 60. percben állt be, nyolc perccel később egyenlített. A 29 éves játékos eddig mindössze 10-szer lépett pályára a válogatottban, és bár nagyon eredményes (Curacao ellen szintén csereként 1 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott), valamiért Nagelsmann nem számol vele az alapcsapatban.

Bár mindkét csapatnak jó lett volna a döntetlen, a meccs végén felváltva kerültek helyzetbe a csapatok, végül a hatperces ráadás negyedik percében Undav újra betalált, amellyel megszerezte 11. meccsén a nyolcadik találatát is a válogatottban. A világbajnokságon eddig 3 gól és két gólpassz a statisztikája. Mindezt úgy, hogy az első meccsen a 68., a másodikon a 60. percben állt be.

Fotó: JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

A németek 2006 után kezdtek két győzelemmel világbajnokságot.

30'
F. Kessié
46'
N. Schlotterbeck
A. Rüdiger
60'
A. Pavlović
N. Amiri
60'
L. Sané
J. Leweling
60'
J. Musiala
D. Undav
68'
D. Undav
75'
A. Traoré
S. Adingra
75'
I. Sangaré
S. Fofana
75'
A. Bonny
E. Guessand
82'
W. Singo
G. Doué
85'
K. Havertz
L. Goretzka
85'
Y. Diomande
N. Pépé
90+4'
D. Undav

Két statisztikai érdekesség: Manuel Neuer a 21. világbajnoki mérkőzését játszotta, ezzel a tornák történetében immár egyedül vezet a kapusok rangsorában, megelőzve a francia Hugo Lloris.

Az elefántcsontparti együttes korábban három világbajnokságon szerepelt, de egyszer sem jutott tovább a csoportkörből, erre most a vereség ellenére megvan az esélye, mivel Ecuadort legyőzte, az utolsó, harmadik fordulóban pedig Curacaóval játszik. (MTI alapján)

E csoport Meccs M Győzelem Gy Döntetlen D Vereség V Lőtt gól G+ Kapott gól G- Gólkülönbség GK Pontszám P
1.
Németország
2 2 0 0 9 2 7 6
2.
Elefántcsontpart
2 1 0 1 2 2 0 3
3.
Ecuador
1 0 0 1 0 1 -1 0
4.
Curacao
1 0 0 1 1 7 -6 0
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