Szüneteltetik az Újpest-stadion építését

A budapesti kormányhivatal építésügyi főosztálya az építtető kérésére június 8-ától szünetelteti az Újpest FC labdarúgó stadion építtetését – ezt Nagy Dávid, az MKKP elnöke, újpesti önkormányzati képviselő vette észre és osztotta meg Facebook oldalán.

A stadion építtetője a Fóti út 141. Kft., amely legfeljebb hat hónapos szüneteltetést kért, a céget ingatlannal együtt felvásárló Új Lila Labdarúgó Kft. tulajdonosa pedig a MOL.

Nagy Dávid szerint a szüneteltetés kezdeményezése szembemegy az eddigi stratégiával, ami a kiemeléssel együtt egy erőltetett, felülről diktált és támogatott folyamat volt, a lakosság esetenkénti látszólagos bevonásával.

„Az egyetlen értelmezhető magyarázat az lehet, ha a MOL-Újpest kóserpecsétet szeretne a már a TISZA párt embereivel feltöltött kormányhivataltól és nem akar egy két kormány felállása közötti »intermezzo« alatt megkapott engedéllyel dolgozni”

– írja Nagy Dávid.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy újpesti kertvárosi civilek már egy ideje hadakoznak amiatt, hogy a Mol tulajdonában lévő Újpesti TE futballcsapata a Fóti út 141. szám alatti volt Tungsram-területen építené meg új stadionját. A lakók a kormányváltás miatt úgy gondolják, hogy esélyük van a döntés felülvizsgálatára.