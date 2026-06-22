Új-Zélanddal olyan történt a hajnali vb-meccsen, amire legutóbb 44 éve volt példa

Az talán nem bombameglepetés, hogy a G csoportot két forduló után Egyiptom vezeti, az viszont biztosan az, hogy Belgium egyelőre nem áll biztos továbbjutó helyen, miután második meccsén sem tudott nyerni, csak 0-0-t játszott Iránnal.

A 67. percben Ziko nagyon szép sarkazása után gólt szerző, majd a 82.-ben gólpasszt adó Mohamed Szalah vezérletével az egyiptomiak Új-Zélandot verték. Az új-zélandiaknak ezzel egy két nap híján 44 éve tartó sorozatuk szakadt meg: legutóbb ugyanis 1982. június 23-án kaptak ki világbajnokságon, akkor a braziloktól 4-0-ra (a mostani meccset csak magyar idő szerint játszották 22-én hajnalban, a hivatalos, helyi idő szerinti meccsnap 21-e volt).

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Igaz, azóta a mostanit leszámítva csak egy vb-re jutottak ki, a 2010-esre. Akkor viszont a Szlovákia, a Paraguay és az Olaszország elleni meccsük is döntetlenre végződött, az olaszokat meg is előzték egy ponttal. Majd most az első fordulóban Iránnal is döntetleneztek, így négymeccses veretlenségi sorozatban voltak.

Egyiptom ellen 43 percig előnyben is játszottak, miután Surman a 15. percben szerzett gólját Ziko csak az 58. percben egyenlítette ki. Majd jött a Szalah-henger, Új-Zéland pedig továbbra is nyeretlen maradt a világbajnokságokon (azon a bizonyos '82-es vb-n mindhárom meccset elbukták).

Az utolsó fordulóban Egyiptom Iránnal játszik, ha győznek, Szalahék csoportelsőként jutnak tovább, még ha a belgák le is győzik a másik meccsen Új-Zélandot.