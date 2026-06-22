Sokkal jobban hiányzik Luis Suarez az uruguayiaknak, mint gondoltad volna

Nem akármilyen statisztikát szúrt ki az Emperorlumi football hub nevű Twitter-fiók: 1990-ben volt az uruguayi válogatott utolsó olyan nyertes vb-meccse, amin nem lépett pályára Luis Suárez.

Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

A ma már 39 éves csatár 2007-ben mutatkozott be a válogatottban, ahol 2024-ben játszott utoljára. Négy világbajnokságon vett részt, az első vb-jén, 2010-ben Dél-Afrikában 4. helyen végeztek, négy évvel később a nyolcad-, majd 2018-ban a negyeddöntőben estek ki, végül 2022-ben nem jutottak tovább a csoportból.

A 2010-es vébén az elődöntőig 3 győzelme és két döntetlenje volt az uruguayi válogatottnak, azokon végig játszott Suárez, a dél-koreaiak ellen 2-1-re megnyert nyolcaddöntőben például ő lőtte mindkét uruguayi gólt. Az elődöntőből viszont hiányzott amiatt a piros miatt, amit a ghánaiak elleni meccsen kapott, miután kézzel hárított a gólvonalon. Ki is kaptak a hollandoktól 3-2-re (majd aztán a bronzmeccsen a németektől is ugyanennyire).

Négy évvel később az első meccsükön Costa Rica ellen egy sérülés után a kispadon ült, kikaptak, utána viszont pályán volt az angolok és olaszok ellen, mindkétszer nyertek, az angoloknak szintén ő lőtte a csapat mindkét gólját. Az olasz meccsen volt az emlékezetes harapása (Chiellini volt az áldozat), és bár a pályán megúszta a dolgot, később eltiltották. Így nem volt ott a Kolumbia elleni nyolcaddöntőn, amit 2-0-ra elvesztettek.

A 2018-as vb-n négy meccset nyertek, mind a négyen pályán volt. Százszázalékos eredménnyel nyerték a csoportot, Suárez győztes gólt szerzett Szaúd-Arábia ellen (1-0), és lőtt egyet az oroszok elleni 3-0-r megnyert meccsen is. A portugálokat is legyőzték a nyolcaddöntőben (végül a franciák ejtették ki őket).

Négy éve nem jutottak tovább a csoportból, a nyitómeccsen Suárezt lecseréltek, Dél-Koreával csak 0-0 lett a vége. (Igaz, a Ghána ellen megnyert meccsen is lecserélték, de akkorra már kialakult a későbbi 2-0- végeredmény). Végül itt van a mostani vb, a válogatottságról lemondott Suárez nélkül, két meccs után két döntetlennel - két olyan csapat ellen (Szaúd-Arábia, Zöld-foki-szigetek), amiket az előzetes várakozások szerint simán verni kellett volna. És ha az utolsó, spanyolok elleni meccsre nem szakad meg a no Suárez, no party sorozat, Uruguay jó eséllyel ismét a csoportkörben ragad.