Vance szerint Irán visszaengedi a nemzetközi atomfegyver-ellenőröket

JD Vance közölte, hogy Irán beleegyezett a nukleáris ellenőrök visszaengedésébe az országba – ami a nemzetközi közösség egyik kulcsfontosságú követelése –, és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) való egyeztetésekre „akár már a mai nap folyamán” sor kerülhet.

Az amerikai alelnök elmondta, hogy jelentős előrelépés történt az USA és Irán közötti tárgyalások első fordulója után, amelyek célja a háborút lezáró végső megállapodás elérése. Vance közölte, hogy a küldöttségek tárgyaltak a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról és a regionális tűzszünetet szolgáló konfliktuskezelésről is.

Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

A közvetítő Katar és Pakisztán hétfőn korábban kiadott közös közleményében közzétette, hogy a tárgyalások első fordulója után az USA és Irán megállapodott egy „60 napon belüli végső megállapodás elérésére irányuló tervben”. Vance úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások „nagyon jó alapot” fektettek le a végső rendezést célzó tárgyalásokhoz. Az alelnök hétfő délelőtt Svájcban nyilatkozva kijelentette, hogy a nukleáris kérdés „valószínűleg az, ami miatt amerikaiként a leginkább izgatottak vagyunk”. „Ez egy hatalmas mérföldkő az amerikai nép számára, és az első lépés egy iráni atomfegyver-program végleges... felszámolása felé” – mondta. Irán mindig is kitartott amellett, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.

Arra a kérdésre, hogy az ENSZ atomsorompó-szervezetének nukleáris ellenőrei mikor térnek vissza Iránba, Vance azt válaszolta, hogy a folyamat megkezdésére „legkésőbb ezen a héten” számít, de az ellenőrökkel és a NAÜ-vel való egyeztetések akár ma is megtörténhetnek.

A Donald Trump és Maszúd Pezeskián által aláírt új, 14 pontos szándéknyilatkozat a dúsított nukleáris anyagok kezelése miatt újra bevonná a NAÜ-t, amelynek ellenőreit Irán a 2025. júniusi háborús bombázások után tiltotta ki. Bár Teherán tagadja az atomfegyver-fejlesztést, a nemzetközi közösség szkeptikus. A Barack Obama elnöksége alatt tető alá hozott, 2015-ös atomalkuból Trump még 2018-ban léptette ki az USA-t, hiányosságokra hivatkozva.

Miközben a svájci tárgyalások technikai szinten folytatódnak, a felek létrehoztak egy kommunikációs vonalat a Hormuzi-szoros biztonságos hajózásáért, valamint egy amerikai-iráni-libanoni munkacsoportot a libanoni harcok leállítására. Az iráni külügyminiszter szerint ez a munkacsoport lesz a béke igazi próbája, mivel az elvi megállapodás ellenére Libanonban azóta is halálos izraeli légicsapások és Hezbollah-támadások zajlanak. (via BBC)