Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a Pride ideje alatt

Budapest Pride 2025-ben Fotó: Németh Dániel/444

Budapest rendőrfőkapitánya június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére - olvasható a police.hu-n. Ennek célja „a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.”

Idén június 27-én szombaton rendezik meg a Budapest Pride-ot, amelynek a tavalyival ellentétben már nem kell a kormányzati tiltást kerülgetnie. Magyar Péter a 444 stúdiójában arról beszélt hétfőn, hogy nincs szükség a gyülekezési törvény módosítására, de ha a rendőrség, a Belügyminisztérium vagy civil szervezetek úgy érzik, hogy ez kell, akkor tudnak rajta változtatni.