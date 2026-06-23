Hiába top olajtermelők, az ukrán támadások miatt már nem tudnak elég benzint adni az orosz kutakon

Több orosz tartományban is egyre szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a benzinkutakon. A helyzet az ország középső részén a legrosszabb, ahol hétfőn az Irkutszki, az Omszki és a Novoszibirszki területeken is korlátozásokat jelentettek be - írja a Meduza.

Több helyen járművenként legfeljebb 30 vagy 40 litert adnak, és nem lehet kannába sem vásárolni - hivatalosan azért, hogy megelőzzék a „mesterséges pánikot”és spekulációt a kutakon.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Az orosz ellátási zavarok alapvetően az ukrán támadásoknak köszönhetők. Amióta a drónképességek növekedésével az ukránok egyre intenzívebben, szisztematikusan támadják az orosz olajfinomítókat, az Oroszország középső részén lévő nagyobb finomítók szinte mind kénytelenek voltak jelentősen csökkenteni a működésüket.