Panaszt nyújtott be a nyomozás megszüntetés ellen az újdörögdi kézigránát-baleset súlyos sérültje

Panasszal élt a nyomozást megszüntető ügyészségi határozat ellen az újdörögdi kézgránát-baleset legsúlyosabb sérültje. A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség június elején szüntette meg a nyomozást az ügyben, ez ellen adott be panaszt a sérült.

„Amennyiben a határozatot hozó ügyészség a panaszt nem tartja alaposnak – és annak saját hatáskörben nem ad helyt – azt nyolc napon belül terjeszti a felettes ügyészségnek”, válaszolta a Telex kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség. A felettes szerv ebben az ügyben maga a KNYF, ahol 30 napon belül kell dönteni a panaszról.

A nyomozást megszüntető végzéssel nagyjából egy időben, szintén június elején új vizsgálatot rendelt el a baleset ügyében Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter egyben bejelentette: a balesetben megsérült kormánytisztviselőnek munkát ajánlanak a Honvédelmi Minisztériumban. Szerinte a legfontosabb, hogy a nő a rehabilitációja után újra hasznosnak és fontosnak érezhesse magát.

A baleset 2025 márciusában történt egy olyan önkéntes katonai felkészítő programon, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség indított államigazgatásban dolgozóknak. A háromnapos képzésen 71 kormánytisztviselő vett részt.

A később súlyosan megsérült, 29 éves nő a gyakorlógránátos feladatok során egyszer sem érte el az előírt 30 méteres dobótávolságot, ennek ellenére – ahogy a többi résztvevő is – megfelelt minősítést kapott, így részt vehetett az éles gránátdobáson.

Képünk illusztráció Fotó: Sagyibó Melinda / Magyar Rendőrség - közkincs

A nyomozás szerint az éles gyakorlat során először nem tudta kihúzni a biztosítószeget, majd amikor ez sikerült, a biztosítókart idő előtt elengedte. Bár megpróbálta visszanyomni, a gránát működésbe lépett, és még a dobás előtt felrobbant. A robbanás következtében a nő maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségkárosodással járó sérüléseket szenvedett, a mellette álló kiképző pedig súlyosan megsérült.