Starmer megindító beszéddel búcsúzott, utódjának három hete maradt felkészülni a kormányzásra

Azzal a lendülettel, hogy Keir Starmer engedett a nyomásnak és lemondott a brit kormány és a Munkáspárt éléről is, Andy Burnham elkezdte a felkészülést. Ahogy a Guardian is írja, vonattal indult Westminsterbe, hogy verseny nélkül koronázzák a Munkáspárt vezetőjévé, miután Wes Streeting megerősítette, nem fogja kihívnia őt a vezetői posztra.

Burnhamnek alig több mint három hete maradt a kormányzásra való felkészülésre

A Guardian értesülései szerint a leendő brit miniszterelnök először is egy sor beszéddel ismerteti majd politikáját, hogy megmutassa a Starmer-kormánytól való eltávolodást, kezdve a gazdasággal és a decentralizációval. A lap úgy tudja, fontolgatja, hogy Ed Milibandot nevezi ki pénzügyminiszterré, és tisztában van az ezzel járó lehetséges kockázatokkal is, de „hajlandó lehet megvédeni álláspontját”.

Bár szinte egészen biztos, hogy nincs más lehetőség, Starmer hívei a Guardian szerint továbbra is egy olyan jelöltet keresnek, aki szembeszállhatna Burnhammal. Darren Jones neve is felmerült, bár források szerint ő nem készül a jelöltségre, de nem is tagadták ezt a lehetőséget.

Starmer két évvel választási győzelme után hozta meg a döntést, hogy lemond, elindítva ezzel egy újabb, az elmúlt tíz év alatt már a hetedik miniszterelnök kiválasztását.

Keir Starmer Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Ahogy a Guardian is fogalmaz, Starmer egy „szokatlanul megindító” beszédet tartott Downing Streeten, rezidenciája előtt, miszerint elfogadja parlamenti frakciója véleményét, ami miatt szeretett országát helyezi az első helyre és lemond.

„Miután lemondok az ország legfontosabb tisztségéről, több időt szentelek a legfontosabb feladatnak: annak, hogy a lehető legjobb férj legyek fantasztikus feleségem, Vic mellett, aki jóban-rosszban sziklaszilárd támaszom volt, és hogy a lehető legjobb apa legyek gyönyörű gyermekeimnek, akik büszkeségem és örömöm” – mondta Starmer, a Guardian szerint „érzelmektől remegő hanggal”.