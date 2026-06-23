Sulyok Tamás „óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától”

„A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől”

– ezt írta a Népszava megkeresésére a Sándor-palota, miután Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Parlamentben bejelentette, hogy kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, Sulyok Tamás július 20. körül már nem lesz államfő.

Magyar elmondta, hogy alkotmányt módosítanak, amit ha Sulyok nem ír alá, akkor elindítható a megfosztási eljárás, és addig sem gyakorolhatja a jogköreit. Ebben az esetben az Országgyűlés elnöke látja el a feladatot átmenetileg, utána választanak olyat, aki tényleg megtestesíti a nemzet egységét.

Konkrét személy neve nem merült fel, Magyar csak annyit mondott, hogy szerinte már augusztus 20. előtt új államfője lesz Magyarországnak.