A városi távhőcég engedte a kazánmosó vizet a Szinvába, azért lett narancssárga Miskolc patakja

A Szinva új színe

Tóth-Szántai József polgármester posztja alapján Miskolc város cége, a Miskolci Hőszolgálatató egyik gőzfejlesztő kazánjának vasoxid tartalmú mosóvize színezte kedden narancssárgára az ország egyik legismertebb patakját Miskolc központjában.

„A kazánból leengedett, vasoxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott. (...) A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt.”

- írta a polgármester. Majd hozzátette: