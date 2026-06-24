Bomberdzsekis Everton-szurkoló lehet a brit baloldal utolsó esélye

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Andy Burnham Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lehet – miután Keir Starmer bejelentette lemondását.

A volt manchesteri polgármester megpróbálja visszakormányozni pártját a baloldalra, ahonnét még Tony Blair térítette el.

Mivel messze nem a Munkáspárt az egyetlen baloldali tömegpárt, amely ezzel a problémával küzd, egész Európa figyelni fogja Burnham kísérletét.

Kevés országban van olyan jelentősége az észak-dél választóvonalnak, mint Angliában. A délt leginkább Londonnal és a környező tehetős kisvárosokkal azonosítják, az északot pedig a komor ipar- és bányászvárosokkal – ahol a Munkáspárt hagyományos szavazóbázisa él. Szimbolikus jelentősége is van tehát annak, hogy egy londoni emberi jogi ügyvéd után liverpooli születésű vezetője lesz a pártnak (és persze miniszterelnöke Nagy-Britanniának), aki manchesteri polgármesterként szerzett nevet a politikában. Vagy ha jobban tetszik: egy Arsenal-szurkolót egy Everton-drukker követ. Andy Burnham mindent meg is tesz azért, hogy egyértelmű legyen, honnan jön és kiket képvisel – de se neki, se a pártjának nincs más választása.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Visszatolni a Munkáspártot a baloldalra

„Ha nem érted, hogy az egyenlőtlenség hogyan határozza meg manapság a politikát, ha az elemzésedet nem arra a tényre alapozod, hogy az emberek képtelenek megélni, és hogy a korábban magától értetődő dolgok már nem megfizethetők, akkor nem érted, mi folyik itt”

– reagált május végén Burnham Tony Blair kritikájára, aki esszében próbálta óvni a Munkáspártot egy baloldali fordulattól.