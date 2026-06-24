Csütörtöktől az egész országban tűzgyújtási tilalom lesz

A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el – közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A közlemény szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassza miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek.

A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. A hivatal azonban gáz égőfej vagy az elektromos grill használatát javasolja.

Ugyancsak szerdán Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter bejelentette, hogy jövő hét kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot. A vörös kód múlt szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították. A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. (via MTI)