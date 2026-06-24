Foci-vb: Svájc az első csoportgyőztes Kanada előtt, Bosznia valószínűleg továbbjut a harmadik helyről

Svájc lett a futball-világbajnokság első csoportgyőztese, miután az utolsó csoportmeccsen egy valamennyire kiegyenlített első félidőt követően simán legyőzték a társrendező Kanadát. Negyven másodperce ment a második félidő, amikor Manzambi átadásából Vargas megszerezte a svájci vezetést, majd bő tíz perccel később Manzambi duplázta az előnyt.

Fotó: FRAN SANTIAGO/Getty Images via AFP

A 75. percben a néhány másodperccel korábban beállt kanadai Promise az első labdaérintéséből szépített Saliba remek labdaátvétele és gólpassza után. Az utolsó perceket és a hosszabbítást nagyon megnyomták a kanadaiak, a 90+3. és a 90+6. percben is egyenlíthettek volna egy-egy fejessel, de a svájci kapus, Kobel többször is nagyot védett, így maradt a 2-1.

A másik meccsen bő negyven percig úgy tűnt, Bosznia-Hercegovina nagyon simán veri Katart az utolsó körben: előbb a 29. percben a 18 éves Kerim Alajbegovic lőtt nagyon szép gólt 18 méterről, majd öt perccel később a 150. válogatott meccsét játszó Edin Dzeko középre lőtt labdájába ért bele szerencsétlenül Sultan Al Brake, ezzel az öngóllal lett 2-0 a bosnyákoknak (a katariaknak így több öngóljuk lett a vb-n, mint góljuk).

Dzeko a 38. percben háromra növelhette volna az előnyt, de kapufát lőtt egy remek kiugratás után. A katariak az utolsó, az ötperces hosszabbítással együtt tíz percre tértek magukhoz: előbb Al Haydos szépített a 42. percben, majd a 45+3. percben ők is lőttek egy kapufát. A második félidőben a katariak támadtak, de elég enerváltan, mígnem a 81. percben a csereként beállt Mahmic meglőtte második gólját az idei vb-n, beállítva a 3-1-es végeredményt.

Kerim Alajbegovic gólja Fotó: STU FORSTER/Getty Images via AFP

A csoportgyőztes Svájc a 32 között egy csoportharmadikkal játszik majd, méghozzá az E, az F, a G vagy I csoportból harmadikként továbbjutóval. Hogy ki lesz az ellenfele, arra még sarlatánság lenne tippelni, de a dolgok mostani állása szerint akár a belgák vagy a svédek is lehetnek.

Fotó: FRAN SANTIAGO/Getty Images via AFP

A második helyezett Kanada így akár jobban is játszhat. Ők ugyanis az A csoport másodikjával játszanak. Nagyon valószínű, hogy Dél-Korea lesz az, de ezt biztosan majd a magyar idő szerint csütörtökön hajnali 3-kor kezdődő Csehország-Mexikó és Dél-Afrika–Dél-Korea meccseken dől el. A 6 pontos Mexikó már csoportgyőztes, a most 3 pontos koreaiaknak egy döntetlen is elég lesz a második helyhez.

Bosznia-Hercegovinának a 4 ponttal nagyon komoly esélye van, hogy harmadik helyezettként továbbjusson (a 12-ből 8 csoportharmadik jut a 32 közé). Ha ez összejön nekik, akkor várhatóan Németországgal vagy az Egyesült Államokkal játszanak majd a tizenhatoddöntőben.

A csoport végül a papírforma szerinti sorrenddel ért véget, bár miután az első fordulóban Katar pontot szerzett Svájc ellen (1-1), és szintén csak 1-1-es döntetlent játszott Kanada a bosnyákokkal, a második kört Katar ellen 6-0-ra nyerő kanadaiak lépéselőnybe kerültek a csak 4-1-es győzelmet arató Svájccal szemben, de nem tudták megszerezni a csoportgyőzelemhez szükséges 1 pontot.