Jól végezte a munkáját a ghánai varázsló, aki megvuduzta Harry Kane-t

A Daily Star brit bulvárlap nyomán a Coal.com írta meg hétfőn, hogy egy ghánai boszorkánydoktor/varázsló is hadba száll a kedd esti, angolok elleni meccsen, még ha csak a távolból is. Nana Kwaku Bonsam ugyanis bejelentette, az angolok aranycipős csatára, az ebben a szezonban 58 gólt szerző Harry Kane-re átkot szór.

„Most Harry Kane-en dolgozom. Korábban már bizonyítottam, mire vagyok képes, így pontosan tudom, mit kell tennem, hogy megállítsam” – mondta az 52 éves varázsló. Azt ígérte, nem kíván az angolok sztárjának súlyos sérülést, „csak annyit fogok tenni, amennyi ahhoz elég, hogy ne tudjon jól játszani az én országom ellen”.

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Bonsam, akinek a neve a brit lap szerint azt jelenti, hogy „a szerda ördöge”, elég eredményesen végezte a dolgát. Vagy csak pokoli mázlija van. Ami tény, hogy bár Kane tényleg nem sérült meg, és végig is játszotta a meccset, csapnivaló formában volt – főleg ha a horvátok elleni teljesítményével vetjük össze.

A vb első fordulóban az angolok 4–2-re verték Horvátországot, Kane két gólt szerzett, a teljesítményét 8,6-ra értékelő Livescore szerint összesen 7 lövése volt, 1,03-as xG-je, 35 labdaérintése – ebből 9 az ellenfél kapuja előtt –, és 14 pontos passz a 21-ből.

Majd ugyanezek a mutatók a Ghána elleni meccsen: 0 gól, 3 lövés, 0,47-es xG, csupán 19 labdaérintés, abból csak 3 az ellenfél kapuja előtt, és csak 7 pontos passz a 10-ből. Nem csoda, hogy ezen a meccsen csak 6,3-as értékelést kapott, aminél rosszabbat csak három angol játékosnak adtak, és aminél rosszabbat ő válogatott meccsen legutóbb 2024 júliusában, a spanyolok ellen 2-1-re elveszített Eb-döntőben kapott.

De a számokon túl íme egy Kane-lövés a meccs 86. percéből, amikor már igencsak nagy szükség lett volna egy aranycipős megoldásra:

O Harry Kane é uma farsa pic.twitter.com/JGn6meEGmC — Mexicano (@mexicanocomenta) June 23, 2026

A ghánai mágus egyébként korábban Cristiano Ronaldo térdsérülését is magáénak tulajdonította.