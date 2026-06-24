Most lett végképp elege Debrecen fideszes polgármesterének a kínai akkufóliagyárból: bezáratná, és feljelentést tesz

Papp László bekeményített

Vizsgálatot kér, akár be is záratná a Semcor gyárat, és büntető feljelentést tesz Papp László debreceni polgármester.

Kezdetben hevesen védte a gyárat, most már nem teszi.

Betelt a pohár! címmel posztolt rövid videót Papp László, Debrecen fideszes polgármestere.

A videó erős bejelentéssel indul:

„A környezetvédelmi hatóságtól Debrecen önkormányzata és a debreceni vagyonkezelő azt a tájékoztatást kapta, hogy a Semcorp területén olyan környezetvédelmi szennyezés történt, amely határértéken felüli környezetszennyezést mutat ki a felszín alatti vizekben.”

A polgármester szerint

„Ez egyszerűen elfogadhatatlan!”

Papp leszögezte, hogy a Semcorp esetében nem először fordul elő, hogy környezetvédelmi szabályszegés gyanúja, illetve esete merül fel.

Valóban így van, eddig legalább hat esetben szóltak országos hírek az akkumulátorokban használt szeparátorfóliát gyártó üzemben történt balesetektől, gyanús esetekről és szennyezésekről. A gyárnak már a próbaüzemét le kellett állítani azonnali hatállyal, annyira durva volt a szennykibocsátás. Idén februárban tűzoltók vonultak ki a gyárhoz, a polgármester akkor először még arról beszélt, hogy nem történt tűzeset, és kvázi rémhírterjesztéssel vádolta az eset miatt nyilvánosan aggódókat. Azt kénytelen volt elismerni, hogy megsérült egy gőzt szállító vezeték is. A Greenpeace később kiderítette, hogy az esemény során súlyos szennyezés került a környező felszíni vizekbe. A polgármester március vége felé, a választások előtt 3 héttel kezdett kritikus hangot megütni az üzemmel kapcsolatban.

Papp most a „leghatározottabban kéri” a környezetvédelmi hatóságtól, hogy széles körű vizsgálatot folytasson le. Vizsgálja meg a Semcorp felelősségét szükség esetén tiltsa el a gyártási tevékenységtől is és vizsgálja meg a környezethasználati engedély visszavonásának a lehetőségét is. És ha ez nem lenne elég, a polgármester a végére is tartogatott egy kisebb bombát azzal, hogy az ügyben büntető feljelentést tesznek.



