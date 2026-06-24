Negyvenen haltak meg eddig Franciaországban, miközben a hőség elől a vízben kerestek menedéket

Negyvenen fulladtak vízbe Franciaországban az elmúlt napokban, miközben a rekordhőség elől próbáltak lehűlni – közölte kedden a miniszterelnök. Eközben Európa nagy részét hőhullám sújtja.

Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL/Anadolu via AFP

A francia meteorológiai szolgálat, a Meteo France szerint kedden Franciaország történetének legmelegebb napját élte át: egy délnyugati településen 44,3 Celsius-fokot mértek. Az ország 54 megyéjében van érvényben a legmagasabb, vörös riasztás, amit a Meteo France példátlannak nevezett. Szerdára ez a szám 58-ra emelkedik.

Országszerte sokan csatornákba és folyókba ugrálnak, hogy lehűtsék magukat. Marina Ferrari sportminiszter azt mondta, megérti az emberek késztetését arra, hogy menedéket keressenek a hőség elől, ugyanakkor figyelmeztetett: ne fürödjenek engedély nélküli vagy veszélyes helyeken.

A hőhullámmal kapcsolatos rendkívüli értekezlet előtt Sébastien Lecornu miniszterelnök „szomorú csapásnak” nevezte a vízbe fulladásokat, és közölte: június 18. óta negyvenen vesztették életüket, többségük fiatal. Kedd reggel még tizennyolc halálos áldozatot mondtak, de ez a szám nem csak a vízbe fulladtakat tartalmazta.

A hőhullámot egy úgynevezett omega-blokk nevű időjárási helyzet okozza. Ezt azért nevezik így, mert alakja a görög Ω betűre emlékeztet: a forró levegő egy kitüremkedő zónában reked két hűvösebb légtömeg között, így a hőmérséklet napról napra tovább emelkedik. A hőhullámok és a viharok intenzitását a klímaváltozás is fokozza.

A Meteo France szerint a mostani helyzet a 2003 augusztusi hőhullámhoz hasonlítható, amely 16 napig tartott, és becslések szerint mintegy 80 ezer többlethalálesetet okozott Európában. Egyelőre nem tudni, meddig tart a mostani hőhullám.

Olaszországban az egészségügyi minisztérium 15 városra adta ki a legmagasabb fokozatú hőségriasztást, a hatóságok pedig egyes ágazatokban korlátozásokat vezettek be a munkavégzésre. Nagy-Britanniát szintén rendkívüli hőség sújtja. A meteorológiai szolgálat, a Met Office kedden akár 37 Celsius-fokot is valószínűsített Dél-Angliában, ami új júniusi rekordot jelenthet, szerdán és csütörtökön pedig még tovább emelkedhet a hőmérséklet. Több tucat iskola tervezett korábbi zárást.

A spanyol meteorológiai szolgálat az ország több részére vörös riasztást adott ki, figyelmeztetve a veszélyes hőségre, amelynek során a hőmérséklet elérheti a 44 Celsius-fokot. Észak-Spanyolország több tucat településén a bozóttüzek kockázata miatt elmaradnak a hagyományos Szent Iván-éji máglyagyújtások. Madridban klímamenedékeket nyitottak a hajléktalanok és más sérülékeny csoportok számára. (via Reuters)