Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét, nagy értékű gazdasági csalási ügyben lehet érintett

Rendőrök állították elő, és 72 órára őrizetbe vették Fonyód korábbi polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet. A város cégéhez kötődő, nagy értékű gazdasági csalási ügyben lehet érintett – értesült a Népszava. Az ügyészség megerősítette a lap információit.

Később döntenek arról, kezdeményezi-e a volt polgármester letartóztatását. Hidvégi fiát is gyanúsítottként hallgatták ki, de őt később szabadon engedték.

Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere Fotó: Hidvégi József facebook

A nyomozás a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működését érinti. A cég ügyvezetőjét és egyik rokonát már korábban letartóztatásba helyezték. Különösen nagy értékű, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsítják őket, utóbbi esetében pénzmosás is felmerült.

A rendőrségi eljárás még tavaly indult, miután több feljelentés érkezett a cég gazdálkodása miatt. A hatóságok főként a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklust vizsgálják. Ebből az időszakból akár 150-300 millió forintnyi kifizetés lehet vitatható, amelyek egy részét a volt polgármesterhez és az ügyvezetőhöz köthető személyek kapták különböző szolgáltatásokért

Az ügyben korábban önkormányzati vizsgálóbizottság is alakult, ám annak jelentését a kormánypárti többség nem fogadta el.