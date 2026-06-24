Újabb hőségrekord Franciaországban, tízezreknek okoz áramkimaradást a kánikula

Tinédzserek ugranak a vízbe a Canal Saint-Martin fölött átívelő hídról a több mint 35 Celsius-fokos hőhullám idején Párizsban, még május 29-én Fotó: Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

Franciaországban a mérések 1947-es kezdete óta a legmelegebb napot regisztrálták – közölte az ország meteorológiai szolgálata. Ezzel megdőlt a kedden felállított rekord, miközben az országban már áramkimaradásokat okoz a hőség – írja a BBC.

Az ország nyugati részében több tízezer ház maradt áram nélkül. Párizsban és számos más régióban a hőmérséklet szerdán meghaladta a 40 fokot.

Az egész Európát érintő hőhullám haláleseteket okozott Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is.

Magyarországon jövő hét kedd éjfélig meghosszabbították a vörös kódot. A vörös kód múlt szombat hajnalban lépett életbe és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították. A rendelkezésnek két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Ezen felül a tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el.