Alig két hétig volt dollárbilliomos Elon Musk, aztán beütött a krach

Elon Musk kedden elveszítette dollármilliárdos státuszát. A Bloomberg Billionaires Index – amelyet naponta frissítenek – kedden 957 milliárd dollárra értékelte a vagyonát. Kevesebb mint két héttel ezelőtt még 1,11 billió dollárt tudhatott magáénak, ezzel ő lett az első ember a földön, aki elérte a dollárbilliomos megnevezést. A fordulatot az okozta, hogy a SpaceX és a Tesla részvényei drasztikusan visszaestek a többi technológiai papírral együtt. A piacok arra reagálnak, hogy szakértők szerint a mesterséges intelligencia hosszú távon nem lesz annyira jövedelmező, mint azt gondolták.

Musk június 12-én történelmet írt, amikor bevezették a tőzsdére SpaceX nevű rakétavállalatát. A kibocsátáskor a részvények árát 135 dollárban határozták meg, a kereskedés indulásakor viszont már 150 dolláron nyitottak. Mivel Musk a SpaceX nagyjából 42 százalékát birtokolta, a tőzsdei jegyzés azonnal 1 billió dollár fölé repítette a papíron létező vagyonát. Aztán június 16-ára a befektetők rohamosan növekvő lelkesedése a SpaceX részvényeit 225,64 dolláros csúcsra emelte, ami Musk teljes nettó vagyonát 1,32 billió dolláros rekordmagasságba vitte fel. Aztán történt egy fordulat.

A tőkekiadásokkal, a mesterséges intelligencia infrastruktúra-költségeivel és a makacs kamatlábakkal kapcsolatos aggodalmak miatt az emberek elkezdték eladni a technológiai részvényeiket, köztük a SpaceX és a Tesla papírjaikat is. Ez a hullám különösen súlyosan érintették az olyan technológiai óriásokat, mint az Nvidia, az Intel és az AMD. Musk cégeinek esetében a korrekció terhét a SpaceX részvényei viselték, amelyek több mint 30 százalékot zuhantak a június közepi csúcsukhoz képest.

Egyetlen viharos hétfőn, június 22-én a 16 százalékos egynapos esés becslések szerint 240 milliárd dollárt törölt el Musk személyes vagyonából. Ha ehhez hozzá vesszük még a Tesla részvényeinek hat százalékos esését is, így összességében Musk vagyona több mint 40 milliárd dollárral a billiós szint alá csökkent.

A BBC kiemeli, hogy Musk dollármilliárdos státusza a vagyona rendkívüli koncentrációja miatt egyedülállóan sebezhető. A diverzifikált portfólióval rendelkező hagyományos milliárdosokkal ellentétben az ő vagyona szinte teljes egészében mindössze két vállalat részvényeihez kötődik: a SpaceX-hez, amely a teljes nettó vagyonának közel 80 százalékát teszi ki, valamint a Teslához.