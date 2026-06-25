Az ügyészség indítványozta Fonyód korábbi, fideszes polgármesterének letartóztatását

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A Kaposvári Járási Ügyészség indítványt tett a fonyódi volt, fideszes polgármester letartóztatására, olvasható az ügyészség közleményében, amelyben nem nevezik meg Hidvégi Józsefet. A volt polgármestert egy önkormányzati tulajdonban lévő Kft. sérelmére megvalósított gazdasági csalás elkövetése, illetve pénzmosás miatt hallgatott ki gyanúsítottként.

A fideszes expolgármestert szerdán állították elő a rendőrök és vették őrizetbe.

A megalapozott gyanú lényege szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan, az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. által megkötött, elsősorban zöldterületkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos szerződéseket jegyzett ellen polgármesterként, amikről tudta, hogy azok színlelt szolgáltatásokról szólnak, mivel a szerződésben foglaltakat ténylegesen az önkormányzat tulajdonában lévő Kft. vagy más vállalkozó végezte el.

A gyanúsított által ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel álló személyek – többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég - szerepeltek szerződő félként. A férfi ezzel a módszerrel 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a Kft.-nek.

Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere
Fotó: Hidvégi József facebook

A férfit pénzmosás miatt is kihallgatta a nyomozó hatóság, mivel - a gyanú szerint - rávette az egyik rokonát, hogy működjön közre egy olyan bankszámla nyitásában, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések megtörténte után pedig arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára érkezett több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében.

A szoros ügyészségi és rendőrségi együttműködésben, közel másfél éve folyó nyomozás eredményeként őrizetbe vett férfi letartóztatásáról a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója a 2026. június 26. napjára kitűzött ülésen fog határozni.

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Bábel Vilmos
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