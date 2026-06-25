Brazília jobb gólkülönbségének köszönhetően megnyerte csoportját Marokkó előtt

Brazília magabiztos győzelemmel zárta a világbajnokság csoportkörét Skócia ellen, és a C csoport első helyezettjeként jutott be a legjobb 32 csapat közé. A szintén 7 ponttal záró Marokkó másodikként biztosította a helyét az egyenes kieséses szakaszban, Skócia viszont hiába gyűjtött három pontot, már csak abban bízhat, hogy a nyolc legjobb csoportharmadik egyikeként folytathatja. Haiti szimpatikus csapatként többször is megnehezítette ellenfelei dolgát, de pont nélkül búcsúzott.

Vinícius-parádé, visszatérő Neymar

Brazília már a mérkőzés elejétől fölényben futballozott Skócia ellen, a főszereplő pedig ismét Vinícius Júnior volt: az első félidőben kétszer is betalált, és gyakorlatilag eldöntötte a találkozót.

Fotó: RODOLFO BUHRER/AGIF via AFP

Skócia tulajdonképpen a saját helyzetét nehezítette meg. Előbb Scott McKenna eladott labdájára csapott le Rayan, a labda Vinícius elé került, a brazil támadó pedig higgadtan elvitte Angus Gunn mellett, majd az üres kapuba gurított. Nem sokkal később ismét betalált, de azt a gólt VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. A szünet előtt azonban már nem volt kérdés: Vinícius egy beadás után fejjel is eredményes volt, és megszerezte negyedik gólját a tornán.

A második félidőben Skócia próbált feljebb lépni, Scott McTominay előtt több lehetőség is adódott, de a szépítés sem jött össze. A hajrában Matheus Cunha állította be a 3–0-s végeredményt, majd Neymar is pályára lépett:

a brazil klasszis 2023 októbere, vagyis 981 nap után szerepelt újra a válogatottban. A közönség hatalmas ovációval fogadta a visszatérő támadót.

Crowd reaction when Neymar came on 🔊 pic.twitter.com/UQXWST6WHa — Janty (@CFC_Janty) June 24, 2026

Brazília Houstonban játssza következő mérkőzését az F csoport (Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia) második helyezettje ellen. Skócia számára viszont különösen fájó a vereség: három ponttal és -3-as gólkülönbséggel zárta a csoportot, így most már a többi eredménytől függ, hogy ott lehet-e az egyenes kieséses szakaszban. Az Athletic 56 százalék esélyt adott nekik a meccs után.

Szenvedős marokkói siker

A csoport másik mérkőzésén Marokkó nagy csatában, kétszer is hátrányból felállva győzte le Haitit 4–2-re.

Az atlantai találkozó a csoportkör egyik legszórakoztatóbb meccsét hozta: Haiti bátran és felszabadultan futballozott, Marokkónak pedig a vártnál jóval többet kellett dolgoznia a továbbjutást érő győzelemért.

Haiti már a 10. percben vezetést szerzett. Jean-Kévin Duverne jobb oldali beadása után a Ferencvárosban játszó Lenny Joseph próbálta kapura tenni a labdát, ami végül Bono kapusról került a hálóba. Marokkó a félidő hajrájában Asraf Hakimi közeli találatával egyenlített, de Haiti gyorsan visszavette a vezetést: Wilson Isidor kicsivel több mint húsz méterről hatalmas gólt lőtt. A marokkói válasz szinte azonnal érkezett. Hakimi ismét a jobb oldalon indult meg, beadása után Brahim Díaz okosan elengedte a labdát, Ismael Saibari pedig pontosan fejezte be az akciót. A középpályás ezzel már a harmadik gólját szerezte a tornán.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

A második félidőben sokáig nyitott maradt a mérkőzés, de a 78. percben Marokkó fordított: egy szöglet utáni kavarodás végén Sofiane Rahimi lövése megpattant, és a kapuban kötött ki. A hajrában Gessime Yassine is betalált Rahimi passzából, bár Haiti játékosai azt reklamálták, hogy a labda az akció közben elhagyta a pályát. A hosszú VAR-vizsgálat után a gólt megadták.

Haiti így pont nélkül búcsúzott, de teljesítményével így is nyomot hagyott a tornán: Skócia ellen szoros meccset játszott, Brazíliát is megdolgoztatta, Marokkó ellen pedig kétszer is vezetett. Marokkó másodikként jutott tovább a C csoportból, és Monterreyben folytatja a világbajnokságot, várhatóan az F csoport győztese ellen.